В Таллиннской ратуше состоялась 150-я церемония вручения именных свидетельств малышам

По словам мэра Евгения Осиновского, каждый новый житель Таллинна важен, и город несет ответственность перед всеми детьми и их родителями за создание наилучших условий для воспитания следующего поколения. „В городе счастливых детей благополучие и счастье каждого ребенка имеют для нас большое значение“, – сказал Евгений Осиновский.

„Таллинн поставил перед собой цель стать самым дружелюбным для детей и семей городом в Европе. Мы хотим, чтобы наши жители хотели создавать семьи и рожать детей, и мы поддерживаем всех новых граждан. Традиция вручения свидетельств о рождении – это один из способов, которым город выражает внимание нашим семьям, которых, надеемся, с каждым годом будет становиться все больше“, – сказал вице-мэр Карл Сандер Казе.

Именные свидетельства вручены пожелавшим участвовать в церемонии родителям 50 младенцев. В мероприятии участвовали малыши, родившиеся в конце 2024 года и в начале 2025 года. В торжестве приняли участие 22 девочки и 28 мальчиков. В одной семье появились двойняшки, в 14 семьях появился третий или более ребенок.

В конце 2024 года и в начале 2025 года самыми популярными именами для девочек в столице были Николь, Оливия, Ева и Мария, а для мальчиков – Робин, Оливер, Марк и Артур. Все маленькие таллиннцы получили в подарок от города кружку и мисочку с рисунками художницы Хелины Тильк.

За все годы на торжественной церемонии именные свидетельства получили 7500 детей, и все чаще среди семей можно встретить граждан других стран, проживающих в Таллинне. Некоторым семьям посчастливилось участвовать в этом мероприятии несколько раз – сегодня на церемонии присутствовали 11 семей, которые уже не в первый раз пришли получить именные свидетельства.