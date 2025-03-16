16.03.2025, 09:10
Театр детской оперы приглашает на премьеру оперы "Юссике". Вход свободный!
Все дети любят веселиться и играть, как герой сказки маленький Юссике, который мечтает, чтобы всегда было воскресенье. А как полюбить остальные дни недели и сделать их своими друзьями? Как приучиться прежде потрудиться, а только потом отдыхать в прекрасной Воскресной стране?
Юссике прошёл удивительный, добрый, сказочный путь и в конце понял что-то очень-очень важное…
Дорогие дети! Берите за руки своих родителей, бабушек, дедушек! Приходите всей семьёй в Центр русской культуры на весёлый и поучительный музыкальный спектакль и для вас тоже откроется радость каждого дня недели!
Продолжительность спектакля 45 минут
Рекомендуемый возраст 5+
Спектакль идёт на русском языке