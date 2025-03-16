Театр детской оперы приглашает на премьеру оперы "Юссике". Вход свободный!

Все дети любят веселиться и играть, как герой сказки маленький Юссике, который мечтает, чтобы всегда было воскресенье. А как полюбить остальные дни недели и сделать их своими друзьями? Как приучиться прежде потрудиться, а только потом отдыхать в прекрасной Воскресной стране?