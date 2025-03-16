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16.03.2025, 09:10

Театр детской оперы приглашает на премьеру оперы "Юссике". Вход свободный!

 
ФОТО: Театр детской оперы

В Международный день театра — 27 марта, в 18:00 — Театр детской оперы Центра русской культуры приглашает на премьеру детской оперы „Юссике“ (по мотивам сказки Сильви Вяльял „Семь друзей Юссике“). ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Все дети любят веселиться и играть, как герой сказки маленький Юссике, который мечтает, чтобы всегда было воскресенье. А как полюбить остальные дни недели и сделать их своими друзьями? Как приучиться прежде потрудиться, а только потом отдыхать в прекрасной Воскресной стране?

Юссике прошёл удивительный, добрый, сказочный путь и в конце понял что-то очень-очень важное…

Дорогие дети! Берите за руки своих родителей, бабушек, дедушек! Приходите всей семьёй в Центр русской культуры на весёлый и поучительный музыкальный спектакль и для вас тоже откроется радость каждого дня недели!

  • Продолжительность спектакля 45 минут

  • Рекомендуемый возраст 5+

  • Спектакль идёт на русском языке

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