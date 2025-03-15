Конец слухам! Новые подробности романа Мерил Стрип и Мартина Шорта

Уже год Мерил Стрип (75) и Мартин Шорт (74) окружены слухами о том, что у них роман. Сами звезды неоднократно отрицали это, уверяя, что их связывают исключительно дружеские отношения.

И вот недавно издание Page Six узнало, что Мерил и Мартин на самом-то деле встречаются уже больше года. По словам источника, роман между актерами начался „совершенно неожиданно, застав их самих врасплох“.

Как рассказал источник издания, знаменитости не искали отношений до знакомства друг с другом. „Мэрил не могла не влюбиться в Мартина. Мартин — настоящий джентльмен, он умеет ее рассмешить и отличается позитивным взглядом на жизнь. Ей очень нравится находиться в компании с Мартином“, — описал чувства актеров источник.

Источник уверяет, что отношения Мерил и Мартина стали радостной новостью как для друзей, так и для семьи пары, включая их детей. Все близкие актеров считают, что Мерил и Мартин — хорошая пара.

Год слухов

Первые слухи о том, что у Мерил роман с Мартином начали распространяться в прошлом году. Их все чаще стали замечать вместе, но оба артиста все слухи опровергали. „Мы просто близкие друзья“, — подчеркнул тогда Мартин.

Представители актрисы до последнего уверяли, что у нее с Мартином исключительно профессиональные и дружеские отношения. Однако Стрип и Шорт все чаще стали появляться вместе на различных мероприятиях.

В октябре 2023 года Мэрил Стрип рассталась с мужем, скульптором Доном Гаммером, в браке с которым провела 45 лет. У пары четверо детей — Генри Вулф стал автором-исполнителем, а дочери Мэми Гаммер, Грейс Гаммер и Луиза Джейкобсон — актрисами. Кроме того, у супругов пятеро внуков.

Мартин Шорт в течение трех десятилетий был женат на актрисе Нэнси Долман, которой не стало в 2010 году из-за рака яичников.