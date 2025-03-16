Необычная находка | В результате половодья в одном эстонском дворе оказался сказочный домик

Когда с мужчиной связались журналисты Maaleht, он рассмеялся и признался, что после публикации в социальных сетях его история разлетелась по всей Эстонии. Во время разлива реки Халлисте он обнаружил в своем саду миниатюрный дом высотой около метра.

„Во время половодья я заметил в реке что-то странное. Сначала видна была только крыша. Я позвонил знакомому из центра Соомаа и показал ему находку. Никто не мог понять, что это за штуковина и как она сюда попала“, — рассказал мужчина.

Так началось настоящее детективное расследование. Специалисты Соомаа пытались выяснить, что это за предмет. Поначалу, когда видна была лишь крыша, предположили, что это гнездо какого-то животного. „Они понятия не имели, кто мог свить такое гнездо в воде. Так как на крыше с одной стороны было небольшое отверстие, похожее на нору, предположили, что это может быть, например, гнездо выдры“, — вспоминает Юло.

Когда вода отступила почти на два метра, мужчина смог внимательно рассмотреть находку и понял, что перед ним не просто крыша гнезда, а настоящий шедевр.

„Это очень тонкая и кропотливая работа какого-то мастера. Центральная часть дома представляет собой толстую колоду, выдолбленную изнутри. В домике даже есть оконные рамы! Видно, что на его создание ушло немало сил и времени“, — говорит Юло. Он предполагает, что этот необычный домик мог быть игрушечным домом для детей или сказочным домиком в стиле Бабы-яги.

По его словам, владелец домика пока так и не объявился. „Я пока к домику не прикасался — он стоит там же, где его оставила река после того, как вода отступила. Он ждёт, когда за ним придёт хозяин“, — объясняет мужчина.

На вопрос, не опасается ли он, что кто-то попросту утащит находку, Юло отвечает уверенно: „Бояться нечего — домик довольно большой и тяжелый, около метра в высоту.“

Владелец домика может связаться с Юло по телефону 5259867.