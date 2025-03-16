Пи Дидди изменился до неузнаваемости: как выглядел рэпер на заседании суда

Находясь в тюрьме, рэпер, судя по всему, перестал красить волосы. По словам присутствовавших на заседании суда журналистов, Дидди выглядел заметно старше, чем раньше, и, похоже, набрал вес за решеткой.

Среди присутствовавших на заседании были и дети рэпера - Сын Кристиан и дочь Ченс. Дидди улыбнулся и помахал им рукой. Несмотря на шокирующие обвинения, пятеро детей 55-летнего рэпера до сих пор защищают своего отца и настаивают на его невиновности.

Недавно представители Дидди выставили на продажу его особняк, в котором, предположительно, произошли ужасающие преступления сексуального характера.

На слушании в минувшую пятницу, 14 марта, были зачитаны обвинения еще двух предполагаемых жертв, утверждающих, что Пи Дидди принуждал их к определенным действиям. На вопрос судьи Аруна Субраманиана рэпер заявил, что не хочет, чтобы расширенный список обвинений был зачитан в зале суда. Единственное, что он сказал в ответ на новые обвинения: „Не виновен“.

Суд над Шоном Комбсом, известным как Пи Дидди, состоится через полтора месяца. Рэпера обвиняют в создании и управлении преступной империей, которая в течение десяти лет организовывала так называемые оргии „Freak Offs“. Согласно показаниям предполагаемых жертв, женщин и молодых людей накачивали наркотиками и заставляли участвовать в секс-марафонах. Так как имена пострадавших не разглашаются, возможно, среди них есть известные личности. По имеющимся данным, среди жертв может быть 25 несовершеннолетних.

Судебный процесс над Пи Дидди начнется 5 мая. До этого времени он будет содержаться в следственном изоляторе „Метрополитен“ в Бруклине.