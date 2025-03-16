Что погубило собаку Джина Хэкмена? Опубликованы результаты экспертизы

Кончина Зинны и чудесное спасение двух других собак семьи стали частью загадочной трагедии, связанной с гибелью знаменитого актера и его жены. Ранее высказывались версии о возможном отравлении семьи, однако проведённые анализы не выявили у собаки следов токсичных веществ, инфекций или травм.

Тело животного было обнаружено в переноске рядом с хозяйкой. Специалисты отметили, что из-за частичной мумификации внутренние изменения органов могли остаться незаметными. Кроме того, вскрытие показало, что желудок собаки был практически пуст — в нем обнаружили лишь небольшое количество волос и желчи.

Что случилось с Джином Хэкменом и его женой?

В конце февраля Джина Хэкмена и Бетси Аракаву нашли без признаков жизни в их доме. Экспертиза установила, что Аракава скончалась первой от редкого инфекционного заболевания — хантавирусного легочного синдрома, которым можно заразиться при вдыхании пыли с частичками помета зараженных грызунов.

Хэкмен, страдавший тяжелой формой болезни Альцгеймера, не до конца осознавал происходящее. Из-за сердечного заболевания, истощения и голода его состояние резко ухудшилось, и примерно через неделю он скончался.

Таким образом, эксперты пришли к выводу, что трагедия была вызвана стечением нескольких обстоятельств, а не чьим-либо злым умыслом.