70-летний эстонский художник по костюмам Эуген Тамберг рассказал о свадьбе с молодым постановщиком Йоханом Элмом

Однако в прошлом июне Эуген снова связал себя узами брака - на этот раз с молодым и талантливым постановщиком Йоханом Эльмом (33).

„Как только мы официально зарегистрировали наш брак в ЗАГСе, то отправились в Рим. Там мы провели волшебный вечер на крыше одного здания, где, кстати, была снята одна из сцен фильма Паоло Соррентино „Великая красота“. Вместе небольшой публикой мы слушали прекрасную оперу, а помимо замечательной музыки нам предлагали игристое и закуски“, – рассказал Тамберг и добавил, что ему было бы сложно пожелать чего-то еще более прекрасного.