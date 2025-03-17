Шоубиз
17.03.2025, 12:04

70-летний эстонский художник по костюмам Эуген Тамберг рассказал о свадьбе с молодым постановщиком Йоханом Элмом

 
Эуген Тамберг
Эуген Тамберг
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

В 1990 году художник по костюмам и постановщик Эуген Тамберг (70) женился на гражданке Финляндии, но этот брак продлился всего четыре года, у пары так и не было детей, а раны от развода до сих пор причиняют Тамбергу боль.

Однако в прошлом июне Эуген снова связал себя узами брака - на этот раз с молодым и талантливым постановщиком Йоханом Эльмом (33).

„Как только мы официально зарегистрировали наш брак в ЗАГСе, то отправились в Рим. Там мы провели волшебный вечер на крыше одного здания, где, кстати, была снята одна из сцен фильма Паоло Соррентино „Великая красота“. Вместе небольшой публикой мы слушали прекрасную оперу, а помимо замечательной музыки нам предлагали игристое и закуски“, – рассказал Тамберг и добавил, что ему было бы сложно пожелать чего-то еще более прекрасного.

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