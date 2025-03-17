17.03.2025, 12:04
70-летний эстонский художник по костюмам Эуген Тамберг рассказал о свадьбе с молодым постановщиком Йоханом Элмом
ФОТО: | Õhtuleht
В 1990 году художник по костюмам и постановщик Эуген Тамберг (70) женился на гражданке Финляндии, но этот брак продлился всего четыре года, у пары так и не было детей, а раны от развода до сих пор причиняют Тамбергу боль.
Однако в прошлом июне Эуген снова связал себя узами брака - на этот раз с молодым и талантливым постановщиком Йоханом Эльмом (33).
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