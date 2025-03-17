ВИДЕО | Томми Кэш представил официальный клип на песню „Espresso Macchiato“ – лучше первой версии?

В начале года в интервью зарубежному журналу о моде и культуре Dscene Томми Кэш заявил, что опубликованный на YouTube клип на „Espresso Macchiato“ является временной версией и в скором времени выйдет ещё одно видео.

„Мы усердно работаем над этим. Я кое-что изменю в своём облике“, — загадочно намекнул он.

Теперь этот момент настал — Томми Кэш представил новый клип. В этот раз он отказался от шокирующих эпатажных моментов, которые так характерны для его творчества, но зато в видео исполняется уже ставший знаменитым танец.

Как и было обещано, Кэш предстал перед зрителями в новом образе: в начале клипа он закрашивает половину головы в блонд, а на других кадрах появляется уже полностью блондином.