ВИДЕО | Томми Кэш представил официальный клип на песню „Espresso Macchiato“ – лучше первой версии?(1)
Томми Кэш, который в мае этого года представит Эстонию на „Евровидении“, выпустил новый видеоклип на свою песню „Espresso Macchiato“. В этот раз артист снова удивил поклонников — необычным изменением внешности.
В начале года в интервью зарубежному журналу о моде и культуре Dscene Томми Кэш заявил, что опубликованный на YouTube клип на „Espresso Macchiato“ является временной версией и в скором времени выйдет ещё одно видео.
„Мы усердно работаем над этим. Я кое-что изменю в своём облике“, — загадочно намекнул он.
Теперь этот момент настал — Томми Кэш представил новый клип. В этот раз он отказался от шокирующих эпатажных моментов, которые так характерны для его творчества, но зато в видео исполняется уже ставший знаменитым танец.
Как и было обещано, Кэш предстал перед зрителями в новом образе: в начале клипа он закрашивает половину головы в блонд, а на других кадрах появляется уже полностью блондином.