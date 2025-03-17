ВИДЕО | Роковая ошибка: Элина Нечаева неправильно спела гимн Эстонии. После этого на сцену она больше не вышла

Перед исполнением эстонского гимна Нечаевой выпала честь исполнить французский гимн, с чем она успешно справилась – по крайней мере, так могло показаться тем, кто не говорит на французском. Забавно, но сама певица много лет назад рассказывала в интервью „Ringvaade“, что „Марсельеза“ часто звучит у нее в голове.