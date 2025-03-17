Шоубиз
17.03.2025, 10:03

ВИДЕО | Роковая ошибка: Элина Нечаева неправильно спела гимн Эстонии. После этого на сцену она больше не вышла

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На прошедшем в субботу спортивном мероприятии The League выступили известные артисты, среди которых была и Элина Нечаева. В конце вечера, длившегося почти шесть часов, певица исполнила гимн Эстонии, однако допустила несколько ошибок.

Перед исполнением эстонского гимна Нечаевой выпала честь исполнить французский гимн, с чем она успешно справилась – по крайней мере, так могло показаться тем, кто не говорит на французском. Забавно, но сама певица много лет назад рассказывала в интервью „Ringvaade“, что „Марсельеза“ часто звучит у нее в голове.

После французского гимна должен был прозвучать эстонский, но с конца первого куплета исполнение пошло наперекосяк. Ошибки были заметны не только зрителям, но и Сигрид Капанен, которая вышла на ринг и чью реакцию неоднократно показывали в прямом эфире.

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