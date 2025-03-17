17.03.2025, 10:03
ВИДЕО | Роковая ошибка: Элина Нечаева неправильно спела гимн Эстонии. После этого на сцену она больше не вышла(11)
На прошедшем в субботу спортивном мероприятии The League выступили известные артисты, среди которых была и Элина Нечаева. В конце вечера, длившегося почти шесть часов, певица исполнила гимн Эстонии, однако допустила несколько ошибок.
Перед исполнением эстонского гимна Нечаевой выпала честь исполнить французский гимн, с чем она успешно справилась – по крайней мере, так могло показаться тем, кто не говорит на французском. Забавно, но сама певица много лет назад рассказывала в интервью „Ringvaade“, что „Марсельеза“ часто звучит у нее в голове.
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