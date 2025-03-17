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17.03.2025, 11:02

ВИДЕО | "Было ужасно на это смотреть": Поведение Бригитте Сюзанне Хунт в боулинге возмутило других посетителей

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Бригитте Сюзанне Хунт и Северинас Якубауская
Бригитте Сюзанне Хунт и Северинас Якубауская
ФОТО: Kollaaž | Erakogu

Хотя в социальных сетях Бригитте Сюзанне Хунт создает впечатление, что очень тихо проводит выходные, по информации, полученной изданием Kroonika, совсем недавно визит в боулинг обернулся для нее настоящим скандалом. Сама блогерка не подтверждает и не опровергает произошедшее.

Блогерка Бригитте Сюзанне Хунт, пропагандирующая здоровый образ жизни и интересующаяся фитнес-моделированием, в минувшие выходные решила взять небольшой отпуск. По информации, полученной журналистами Kroonika, Хунт проводила время, играя в боулинг в столичном клубе O’Learys. По словам очевидца, она была вместе с адвокатом Северинасом Якубаускасом, с которым Хунт периодически видят.

Как сообщают очевидцы, компания, о которой идет речь, вела себя настолько шумно, что это мешало другим отдыхающим. „Это было просто ужасное зрелище. Всё время крики и вопли“, — рассказал присутствовавший там очевидец.

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