17.03.2025, 11:02
ВИДЕО | "Было ужасно на это смотреть": Поведение Бригитте Сюзанне Хунт в боулинге возмутило других посетителей(18)
ФОТО: | Erakogu
Хотя в социальных сетях Бригитте Сюзанне Хунт создает впечатление, что очень тихо проводит выходные, по информации, полученной изданием Kroonika, совсем недавно визит в боулинг обернулся для нее настоящим скандалом. Сама блогерка не подтверждает и не опровергает произошедшее.
Блогерка Бригитте Сюзанне Хунт, пропагандирующая здоровый образ жизни и интересующаяся фитнес-моделированием, в минувшие выходные решила взять небольшой отпуск. По информации, полученной журналистами Kroonika, Хунт проводила время, играя в боулинг в столичном клубе O’Learys. По словам очевидца, она была вместе с адвокатом Северинасом Якубаускасом, с которым Хунт периодически видят.
Уже подписаны?