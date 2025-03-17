ВИДЕО | "Было ужасно на это смотреть": Поведение Бригитте Сюзанне Хунт в боулинге возмутило других посетителей

Хотя в социальных сетях Бригитте Сюзанне Хунт создает впечатление, что очень тихо проводит выходные, по информации, полученной изданием Kroonika, совсем недавно визит в боулинг обернулся для нее настоящим скандалом. Сама блогерка не подтверждает и не опровергает произошедшее.