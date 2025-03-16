ВИДЕО | 95 дней в открытом океане без еды и воды: чудесное спасение сбившегося с курса рыбака

Напа Кастро вышел на своей рыбацкой лодке в океан 7 декабря из прибрежного города Маркона на юге Перу, но из-за плохой погоды он сбился с курса и дрейфовал в океане до тех пор, пока 11 марта его не обнаружило рыболовецкое судо из Эквадора.

После спасения рыбак из Перу рассказал местным СМИ, что выжил, собирая дождевую воду и питаясь насекомыми, птицами и черепахами, которых удавалось поймать, последние 15 дней он провел без еды. К тому моменту, когда Напа Кастро спасли, он был сильно обезвожен и находился в критическом состоянии.

Местной прессе Напа Кастро рассказал, что ему помогли выжить мысли о семье: „Я говорил, я не хочу умирать - ради моей матери. У меня есть внучка, которой всего несколько месяцев, я держусь ради нее. Каждый день я думал о моей матери“.

Родные и друзья рыбка три месяца не прекращали его поиски. Дочь Напа Кастро, в частности, рассказывала о попытках найти отца 3 марта в своем фейсбуке и писала, что они не теряют надежду на то, что он жив. После того, как Напа Кастро спасли, его дочь выразила особую благодарность „братьям из Эквадора“ за спасение отца.

Напа Кастро прошел медицинское обследование в больнице в Пайте, недалеко от границы Перу с Эквадором, и в субботу был выписан.