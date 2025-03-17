ФОТО | Машина „Газ“, лимузины и много музыки: в Таллинне прошла ярмарка торжественных мероприятий и свадеб

Концертную программу Свадебной ярмарки открыл симбиоз голоса и виолончели – баллады о любви исполнили Эвелин и Лоо. С акустической программой выступила группа Dreamers, а с аранжировками поп- и джаз-композиций – гитарист Андрес Ваго. Коллектив Pink Panthers Girlband исполнил хиты от 70-х до 2000-х, а закрыло субботнюю программу выступление зажигательной группы Rõõmusbänd.