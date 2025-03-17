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17.03.2025, 15:07

ФОТО | Машина „Газ“, лимузины и много музыки: в Таллинне прошла ярмарка торжественных мероприятий и свадеб

 
ФОТО: ANDRES AJU

На минувших выходных в центре T1 в Таллинне прошла Ярмарка торжественных мероприятий и свадеб. В течение двух дней посетителей центра ждали обширная развлекательная программа с музыкой и выступлениями.

В общей сложности в ярмарке приняли участие свыше 50 компаний и организаторов мероприятий.

Помимо этого, гостей ждала большая развлекательная программа.

Концертную программу Свадебной ярмарки открыл симбиоз голоса и виолончели – баллады о любви исполнили Эвелин и Лоо. С акустической программой выступила группа Dreamers, а с аранжировками поп- и джаз-композиций – гитарист Андрес Ваго. Коллектив Pink Panthers Girlband исполнил хиты от 70-х до 2000-х, а закрыло субботнюю программу выступление зажигательной группы Rõõmusbänd.

Кроме того, перед гостями ярмарки выступили виолончелистка Сильвия Ильвес, группа Musketärid и ансамбль Shine и иллюзионист Ричард Самарюйтель.

Ко всему прочему, посетители Свадебной ярмарки смогли ознакомиться с уникальными солидными автомобилями.

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