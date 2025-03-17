ФОТО | Машина „Газ“, лимузины и много музыки: в Таллинне прошла ярмарка торжественных мероприятий и свадеб
На минувших выходных в центре T1 в Таллинне прошла Ярмарка торжественных мероприятий и свадеб. В течение двух дней посетителей центра ждали обширная развлекательная программа с музыкой и выступлениями.
В общей сложности в ярмарке приняли участие свыше 50 компаний и организаторов мероприятий.
Помимо этого, гостей ждала большая развлекательная программа.
Концертную программу Свадебной ярмарки открыл симбиоз голоса и виолончели – баллады о любви исполнили Эвелин и Лоо. С акустической программой выступила группа Dreamers, а с аранжировками поп- и джаз-композиций – гитарист Андрес Ваго. Коллектив Pink Panthers Girlband исполнил хиты от 70-х до 2000-х, а закрыло субботнюю программу выступление зажигательной группы Rõõmusbänd.
Кроме того, перед гостями ярмарки выступили виолончелистка Сильвия Ильвес, группа Musketärid и ансамбль Shine и иллюзионист Ричард Самарюйтель.
Ко всему прочему, посетители Свадебной ярмарки смогли ознакомиться с уникальными солидными автомобилями.