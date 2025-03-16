Скончалась детская писательница Оливия Саар

Оливия Саар родилась 18 октября 1931 года в Нарве. В 1952 году она окончила Таллиннский учительский институт, а в 1959 году – Таллиннский педагогический институт по специальности „эстонский язык и литература“.

Саар работала ответственным секретарем в газете Säde, в журнале Pioneer, а после основания журнала Täheke – в объединенной редакции Pioneer и Täheke. Она также работала в Эстонском книжном обществе и старшим консультантом по детской литературе в издательстве Tea.

В общей сложности она опубликовала десятки сборников поэзии и прозы, в том числе „Маленькие картинки“, „Там, где растет ветреница“, „Поющие пески“.

С 1982 года Саар являлась членом Союза писателей.

В 2017 году была награждена Орден Белой звезды V степени.