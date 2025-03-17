Вот с кем предстоит сразиться Томми Кэшу! Стали известны имена и песни всех 37 участников „Евровидения 2025“

Во всех странах-участницах песенного конкурса прошли национальные отборы, в результате которых были выбраны артисты-представители. Единственным исключением стала Молдова — эта страна отказалась от участия в конкурсе, сославшись на экономические трудности и низкий интерес аудитории.

Евровидение 2025 пройдёт в Базеле, Швейцария, так как в прошлом году победу одержал швейцарский исполнитель Nemo. Гранд-финал состоится 17 мая, а полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая.

В конкурсе примут участие 37 стран, 31 из которых будет соревноваться в полуфиналах. В финал пройдут около 20 победителей полуфиналов, а также представители „большой пятёрки“ — Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, — и Швейцария как страна-хозяйка.

Все артисты уже представили свои конкурсные песни, и они доступны для прослушивания на YouTube.

Интересно, что ставки букмекеров после объявления всех треков не изменились. Согласно рейтингу на Odds Eurovision, первое место прогнозируют Швеции, которую представит KAJ с песней „Bara bada bastu“. Интересно, что Швеция 7 раз получала право проведения конкурса — 1975, 1985, 1992, 2000, 2013, 2016, 2024.

Евровидение-2025: участники первого полуфинала

13 мая 2025 года стартует первый полуфинал Евровидения-2025, где за право выйти в финал будут бороться представители 15 стран. Узнай больше об участниках из стран и их песнях.

Эстония: Tommy Cash — Espresso Macchiato Исландия: Væb — Róa Польша: Justyna Steczkowska — Gaja Португалия: Napa — Deslocado Швеция: KAJ — Bara bada bastu Словения: Klemen — How Much Time Do We Have Left Украина: Ziferblat — Bird of Pray Албания: Shkodra Elektronike — Zjerm Азербайджан: Mamagama — Run with U Бельгия: Red Sebastian — Strobe Lights Хорватия: Marko Bošnjak — Poison Cake Нидерланды: Claude — C’est la vie Норвегия: Kyle Alessandro — Lighter Сан-Марино: Gabry Ponte — Tutta l’Italia Кипр: Theo Evan — название песни будет объявлено 11 марта 2025 года.

Евровидение-2025: участники второго полуфинала