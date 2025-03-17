Вот с кем предстоит сразиться Томми Кэшу! Стали известны имена и песни всех 37 участников „Евровидения 2025“
Уже в этом году состоится 69-й международный конкурс „Евровидение-2025“. Одно из главных музыкальных событий года запланировано на май. Участники активно готовятся к участию и уже представили свои конкурсные композиции, с которыми они будут соревноваться за главный приз шоу — заветный хрустальный кубок и мировую славу.
Во всех странах-участницах песенного конкурса прошли национальные отборы, в результате которых были выбраны артисты-представители. Единственным исключением стала Молдова — эта страна отказалась от участия в конкурсе, сославшись на экономические трудности и низкий интерес аудитории.
Евровидение 2025 пройдёт в Базеле, Швейцария, так как в прошлом году победу одержал швейцарский исполнитель Nemo. Гранд-финал состоится 17 мая, а полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая.
В конкурсе примут участие 37 стран, 31 из которых будет соревноваться в полуфиналах. В финал пройдут около 20 победителей полуфиналов, а также представители „большой пятёрки“ — Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, — и Швейцария как страна-хозяйка.
Все артисты уже представили свои конкурсные песни, и они доступны для прослушивания на YouTube.
Интересно, что ставки букмекеров после объявления всех треков не изменились. Согласно рейтингу на Odds Eurovision, первое место прогнозируют Швеции, которую представит KAJ с песней „Bara bada bastu“. Интересно, что Швеция 7 раз получала право проведения конкурса — 1975, 1985, 1992, 2000, 2013, 2016, 2024.
Евровидение-2025: участники первого полуфинала
13 мая 2025 года стартует первый полуфинал Евровидения-2025, где за право выйти в финал будут бороться представители 15 стран. Узнай больше об участниках из стран и их песнях.
Эстония: Tommy Cash — Espresso Macchiato
Исландия: Væb — Róa
Польша: Justyna Steczkowska — Gaja
Португалия: Napa — Deslocado
Швеция: KAJ — Bara bada bastu
Словения: Klemen — How Much Time Do We Have Left
Украина: Ziferblat — Bird of Pray
Албания: Shkodra Elektronike — Zjerm
Азербайджан: Mamagama — Run with U
Бельгия: Red Sebastian — Strobe Lights
Хорватия: Marko Bošnjak — Poison Cake
Нидерланды: Claude — C’est la vie
Норвегия: Kyle Alessandro — Lighter
Сан-Марино: Gabry Ponte — Tutta l’Italia
Кипр: Theo Evan — название песни будет объявлено 11 марта 2025 года.
Евровидение-2025: участники второго полуфинала
Второй полуфинал Евровидения 2025 года будет зажигать сцену 15 мая. В борьбе за выход в финал сойдутся 16 стран. Вот перечень участников этой части шоу.
Армения: Parg — Survivor
Австралия: Go-Jo — Milkshake Man
Австрия: JJ — Wasted Love
Греция: Klavdia — Asteromata
Ирландия: Emmy — Laika Party
Латвия: Tautumeitas — Bur man laimi
Литва: Katarsis — Tavo akys
Черногория: Nina Žižić — Dobrodošli
Чехия: Adonxs — Kiss Kiss Goodbye
Дания: Sissal — Hallucination
Финляндия: Erika Vikman — Ich komme
Грузия: участник та песня будут оглашены в марте 2025 года
Израиль: Yuval Raphael — New Day Will Rise
Люксембург: Laura Thorn — La poupée monte le son
Мальта: Miriana Conte — Kant
Сербия: Princ — Mila
Евровидение-2025: участники пятерки стран-основательниц шоу, которые выступят в финале
Финал Евровидения-2025 года запланирован на 17 мая. В нем будут соревноваться 26 стран: Швейцария как хозяйка, пять постоянных участников — Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, а также по десять лучших исполнителей из двух полуфиналов. Рассказываем, кто они — участники стран основательниц Евровидения 2025 года.
Швейцария: Zoë Më — Voyage
Франция: Louane — песня будет представлена 15 марта 2025 года
Германия: Abor & Tynna — Baller
Италия: Lucio Corsi — Volevo essere un duro
Испания: Melody — Esa diva