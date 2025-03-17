Шоубиз
17.03.2025, 14:05

Вот с кем предстоит сразиться Томми Кэшу! Стали известны имена и песни всех 37 участников „Евровидения 2025“

 
Томми Кэш
Томми Кэш
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Уже в этом году состоится 69-й международный конкурс „Евровидение-2025“. Одно из главных музыкальных событий года запланировано на май. Участники активно готовятся к участию и уже представили свои конкурсные композиции, с которыми они будут соревноваться за главный приз шоу — заветный хрустальный кубок и мировую славу.

Во всех странах-участницах песенного конкурса прошли национальные отборы, в результате которых были выбраны артисты-представители. Единственным исключением стала Молдова — эта страна отказалась от участия в конкурсе, сославшись на экономические трудности и низкий интерес аудитории.

Евровидение 2025 пройдёт в Базеле, Швейцария, так как в прошлом году победу одержал швейцарский исполнитель Nemo. Гранд-финал состоится 17 мая, а полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая.

В конкурсе примут участие 37 стран, 31 из которых будет соревноваться в полуфиналах. В финал пройдут около 20 победителей полуфиналов, а также представители „большой пятёрки“ — Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, — и Швейцария как страна-хозяйка.

Все артисты уже представили свои конкурсные песни, и они доступны для прослушивания на YouTube.

Интересно, что ставки букмекеров после объявления всех треков не изменились. Согласно рейтингу на Odds Eurovision, первое место прогнозируют Швеции, которую представит KAJ с песней „Bara bada bastu“. Интересно, что Швеция 7 раз получала право проведения конкурса — 1975, 1985, 1992, 2000, 2013, 2016, 2024.

Евровидение-2025: участники первого полуфинала

13 мая 2025 года стартует первый полуфинал Евровидения-2025, где за право выйти в финал будут бороться представители 15 стран. Узнай больше об участниках из стран и их песнях.

  1. Эстония: Tommy Cash — Espresso Macchiato

  2. Исландия: Væb — Róa

  3. Польша: Justyna Steczkowska — Gaja

  4. Португалия: Napa — Deslocado

  5. Швеция: KAJ — Bara bada bastu

  6. Словения: Klemen — How Much Time Do We Have Left

  7. Украина: Ziferblat — Bird of Pray

  8. Албания: Shkodra Elektronike — Zjerm

  9. Азербайджан: Mamagama — Run with U

  10. Бельгия: Red Sebastian — Strobe Lights

  11. Хорватия: Marko Bošnjak — Poison Cake

  12. Нидерланды: Claude — C’est la vie

  13. Норвегия: Kyle Alessandro — Lighter

  14. Сан-Марино: Gabry Ponte — Tutta l’Italia

  15. Кипр: Theo Evan — название песни будет объявлено 11 марта 2025 года.

Евровидение-2025: участники второго полуфинала

Второй полуфинал Евровидения 2025 года будет зажигать сцену 15 мая. В борьбе за выход в финал сойдутся 16 стран. Вот перечень участников этой части шоу.

  1. Армения: Parg — Survivor

  2. Австралия: Go-Jo — Milkshake Man

  3. Австрия: JJ — Wasted Love

  4. Греция: Klavdia — Asteromata

  5. Ирландия: Emmy — Laika Party

  6. Латвия: Tautumeitas — Bur man laimi

  7. Литва: Katarsis — Tavo akys

  8. Черногория: Nina Žižić — Dobrodošli

  9. Чехия: Adonxs — Kiss Kiss Goodbye

  10. Дания: Sissal — Hallucination

  11. Финляндия: Erika Vikman — Ich komme

  12. Грузия: участник та песня будут оглашены в марте 2025 года

  13. Израиль: Yuval Raphael — New Day Will Rise

  14. Люксембург: Laura Thorn — La poupée monte le son

  15. Мальта: Miriana Conte — Kant

  16. Сербия: Princ — Mila

Евровидение-2025: участники пятерки стран-основательниц шоу, которые выступят в финале

Финал Евровидения-2025 года запланирован на 17 мая. В нем будут соревноваться 26 стран: Швейцария как хозяйка, пять постоянных участников — Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, а также по десять лучших исполнителей из двух полуфиналов. Рассказываем, кто они — участники стран основательниц Евровидения 2025 года.

  1. Швейцария: Zoë Më — Voyage

  2. Франция: Louane — песня будет представлена 15 марта 2025 года

  3. Германия: Abor & Tynna — Baller

  4. Италия: Lucio Corsi — Volevo essere un duro

  5. Испания: Melody — Esa diva

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