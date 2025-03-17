Это надо видеть! В Нарве работает художественная лаборатория, показывая то, что скрыто в человеке

Все началось с двух Даш

Фантасмогоричные существа то ли из космоса, то ли вообще непонятно откуда, антропоморфные сказочные герои, ожившие персонажи классических полотен, герои, родившиеся только благодаря авторской фантазии, которых сложно поместить хоть в какой-то контекст. Уже под десяток фотоисторий.Вот так вот попробуешь что-то объяснить подробнее, и опять ничего не получается толком – это надо видеть, что тут говорить. Видеть результаты этой большой творческой работы пока можно только в социальных сетях, на страницах участников проекта, но они собираются выйти с ними в реальное пространство, в рамках большой выставки, прежде всего.

Главный двигатель, автор проекта Laboratoria 8.0 – Дарья Василькова, профессиональный художник по гриму, работающая в театре и в кино. Дарья говорит, что до этого большого нарвского творческого опыта у нее были проекты, выходящие за рамки профессиональной деятельности, то есть осуществлявшиеся в нерабочее время.

„Параллельно основной работе в Питере было много интересных, необычных вещей. Например, было такое, когда попросили „сделать прыщи“, чтобы отвадить поклонников, или „состарить“ молодоженов для записи видеообращения, которое как будто делается спустя 30 лет после свадьбы. В Нарве у меня нет возможности для постоянной профессиональной самореализации в кино или театре, поэтому, прежде всего для себя, нашего общего удовольствия, для портфолио делаем вот это все“, – говорит Василькова.

Она рассказывает, что все началось с ее дружбы с нарвитянкой Дарьей Ларионовой, которая сама увлекается фотографией, но в Laboratoria 8.0 выступившей, прежде всего, как модель.

„У Даши просто невероятно пластичная внешность. Я глядела на нее, понимая, что она может быть прекрасной моделью… Не люблю это слово. Героиней. Которая способна перевоплощаться в самые разные образы. Так все и получилось. Даша появилась в первых историях, а потом – в большинстве остальных“, – рассказывает Василькова, сначала снимавшая сама.