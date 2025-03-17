Это надо видеть! В Нарве работает художественная лаборатория, показывая то, что скрыто в человеке
„Такого в Нарве еще не было“, – говорит о проекте Laboratoria 8.0 его участница, прославленный нарвский фотограф Ирина Кивимяэ. Коротко о проекте сказать очень сложно, то есть это прозвучит обманчиво скучно, банально: создание необычных образов и фиксирование их в рамках творческой фотографии, фотоисторий. Лучше один раз увидеть, что называется, пишет „Нарвская газета“.
Все началось с двух Даш
Фантасмогоричные существа то ли из космоса, то ли вообще непонятно откуда, антропоморфные сказочные герои, ожившие персонажи классических полотен, герои, родившиеся только благодаря авторской фантазии, которых сложно поместить хоть в какой-то контекст. Уже под десяток фотоисторий.Вот так вот попробуешь что-то объяснить подробнее, и опять ничего не получается толком – это надо видеть, что тут говорить. Видеть результаты этой большой творческой работы пока можно только в социальных сетях, на страницах участников проекта, но они собираются выйти с ними в реальное пространство, в рамках большой выставки, прежде всего.
Главный двигатель, автор проекта Laboratoria 8.0 – Дарья Василькова, профессиональный художник по гриму, работающая в театре и в кино. Дарья говорит, что до этого большого нарвского творческого опыта у нее были проекты, выходящие за рамки профессиональной деятельности, то есть осуществлявшиеся в нерабочее время.
„Параллельно основной работе в Питере было много интересных, необычных вещей. Например, было такое, когда попросили „сделать прыщи“, чтобы отвадить поклонников, или „состарить“ молодоженов для записи видеообращения, которое как будто делается спустя 30 лет после свадьбы. В Нарве у меня нет возможности для постоянной профессиональной самореализации в кино или театре, поэтому, прежде всего для себя, нашего общего удовольствия, для портфолио делаем вот это все“, – говорит Василькова.
Она рассказывает, что все началось с ее дружбы с нарвитянкой Дарьей Ларионовой, которая сама увлекается фотографией, но в Laboratoria 8.0 выступившей, прежде всего, как модель.
„У Даши просто невероятно пластичная внешность. Я глядела на нее, понимая, что она может быть прекрасной моделью… Не люблю это слово. Героиней. Которая способна перевоплощаться в самые разные образы. Так все и получилось. Даша появилась в первых историях, а потом – в большинстве остальных“, – рассказывает Василькова, сначала снимавшая сама.
„Мне очень интересно, когда нащупываешь что-то в человеке, а героиня или герой примеривает на себя этот образ и в него вживается, понимая что-то важное для себя, про себя, переживая особенный опыт самопознания.
„Потом в нашей компании появилась Олеся Луйк, ставшая фотографировать, привнеся свою энергетику. Затем началось сотрудничество с Ирой Кивимяэ, с другими фотографами – Алесей Матросовой, Натальей Вильман-Кевиш. В большой компании мы, что называется, вышли на природу, стали снимать истории в интересных локациях, которых в Нарве и Ида-Вирумаа великое множество“, – вспоминает Дарья, продолжающая отвечать за создание идей историй и образов, их воплощение в жизнь.
„Иногда все начинается с одной вещи из секонд-хэнда“
– Как возникают идеи?
– Можно сказать, из ниоткуда. Например, случайно находишь где-то в секонд-хэнде вещь, дающую начало придумыванию образа в целом. Или идея может идти от локации. Так было с щелочным карьером у золоотвалов, удивительным ландшафтом и цветами, где мы снимали „невесту“, или с развалинами в Вийвиконна, где получилась самая страшная история. Многие истории мы создаем в рамках стилистики разных направлений искусства рококо, постимпрессионизм, экспрессионизм, в рамках привета конкретным художникам. Так, наши съемки в клубе Ro-Ro с Олесей Луйк и Мишей Переточкиным в качестве героев – это было посвящение Тулузу Лотреку.
– Очень много уже историй, самых разных, а какова общая концепция?
– Это некоммерческий проект, скажу на всякий случай. Нас интересует творчество, самовыражение. В каждом человека существует огромное количество сущностей, всего-всего, что может быть спрятано и никогда не проявится. Мне очень интересно, когда нащупываешь что-то в человеке, а героиня или герой примеривает на себя этот образ и в него вживается, понимая что-то важное для себя, про себя, переживая особенный опыт самопознания. Это чудо, конечно, когда, например, Даша в течение 10 минут начинает чувствовать образ так глубоко, что у нее меняется пластика, проживает историю с максимальным вовлечением. Участвующих в проекте в качестве героев людей интересует в первую очередь возможность побыть в другой шкуре, увидеть себя по-новому. Это, точно, еще и психологический тренинг, эксперимент. Поэтому мы назвались „лабораторией“, это не фотостудия, а больше.
– На развалинах в Вийвиконна, ходя в футболке босиком по снегу, ты сама вышла на ту сторону кадра, стала героиней истории. Чем это было лично для тебя?
– Брать себя на слабо – это то, что многие часто делают, то есть и для меня это был вызов. Хотелось ощутить себя в другом пространстве, почувствовать себя принципиально по-другому. Это был выход в пространство экспрессионизма, и мне было интересно, как я себя в нем проявлю, смогу ли преодолеть какие-то зажимы. Мне было прямо кайфово, адреналин зашкаливал, холода, конечно, не чувствовала.
– Какие идеи будут реализовываться следующими?
– Сейчас делаем истории по сказкам о собачке Лотте, по книге „Поки“, об оживших болотных кочках. Их, а также уже готовых „Накситраллей“, мы покажем публике в рамках Дня книги в „Ругодиве“ 3 июня. Хотим также на Дне художника в Нарве показать что-то из сделанного.
– Конечно, многим интересно, как попасть в ваш проект в качестве модели, возможно, с уже имеющейся идеей образа. Возможно такое?
– В принципе, возможно. Пишите письма, выходите на связь через Instagram, в котором нас можно найти по „Laboratoria 8.0“.
Ирина Кивимяэ: будет большая выставка
Героиня большинства историй лаборатории Дарья Ларионова говорит, что для нее это все творчество в чистом виде. „Меня завораживает весь процесс создания образов, перевоплощения. Я ощущаю это как чудо, волшебство, которое происходит со мной. Благодаря фотографам я вижу своих героинь потом со стороны, и это самое интересное. Фотографы с нами работают просто прекрасные“, – говорит Ларионова.
– Ты же сама увлекаешься фотографией, участвовала в съемках отдельных историй. Это совсем другое?
– Конечно, тут я просто снимаю для себя, прежде всего, не очень переживая о результатах, но и это очень интересно.
Создавшая участвующую в проекте команду фотографов Ирина Кивимяэ говорит, что все это очень необычно для Нарвы, очень захватывающе.“Все фотографы, конечно, работают над созданием образов, самостоятельно что-то придумывают, на любительском уровне, конечно, но тут в деле настоящий профессионал – Даша Василькова, наш локомотив. То, что некоторые истории являются оммажем произведениям искусства, стилям живописи – отдельно увлекательно“, – отмечает Ирина Кивимяэ.
Она сообщает, что, вероятно, осенью Нарву ждет большая выставка, которая покажет сделанное в Laboratoria 8.0, не все, конечно.“Она будет включать 30-40 работ“, – сообщает Кивимяэ, надеясь, что организация выставки получит фондовую поддержку.