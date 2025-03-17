Летом в Таллинне выступят легенды рока 80-х The Cult

Группа The Cult возникла в 1983 году, ее основателями были Иан Эстбери (вокалист) и Билли Даффи (гитара). Они также являются основными авторами песен. Прорыв произошел после выпуска альбома „Love“ (1985), в него вошел сигнл „She Sells Sanctuary“, ставший настоящим хитом. Эта песня является знаковым саундреком эпохи и до сих пор нравится слушателям. После этого музыканты стали двигаться в сторону более тяжелого рока и выпустили пластинки „Electric“ (1987) и „Sonic Temple“ (1989), подарившие миру такие хиты, как „Love Removal Machine“ и „Fire Woman“, закрепившие место The Cult среди элиты мирового рока.

Способность ансамбля не стоять на месте обеспечивает им популярность у представителей разных поколений. AllMusic описывает The Cult как коллектив, который сформировался как готическая группа, а позже превратился в „заполняющую стадионы хард-рок группу под руководством шаманиста Иана Эстбери“. Их музыку сравнивают с творчеством U2 и Big Country. Когда-то сам Эстбери смело заявил: „Наша музыка – это просто мелодии и гитары. Мы как Big Country и U2, только лучше!“

За годы существования коллектива его участники не раз расходились и вновь воссоединялись, но это нисколько не умалило влияния The Cult на рок-музыку в целом. Их последний альбом „Under the Midnight Sun“ (2022) доказывает, что они по-прежнему способны подходить к делу новаторски, умело соединяя альтернативный рок, тяжелые риффы и атмосферные мелодии. Можете быть уверены, что зрители, которые придут на их таллиннский концерт, в полной мере насладятся ураганной и дикой энергетикой одного из самых крепких британских коллективов.

Предварительная продажа билетов на таллиннский концерт The Cult, который состоится 12 июня 2025 года, для членов концертного клуба Live Nation стартует в среду, 19 марта, в 11 часов утра. В свободную продажу в пунктах продажи и на сайте Piletilevi билеты поступят в 11 часов 21 марта.