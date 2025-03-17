ФОТО | Горячо! Певица Таня Михайлова-Саар показала на отдыхе аппетитные формы в бикини

Певица, которая решила сбежать от эстонской зимы в Таиланд, опубликовала в Instagram горячий кадр, где она резвится в морской воде в бикини. „Я все-таки солнечный человек“, – радуется она в подписи к фото. Снимком она поделилась и в Facebook, где в комментариях под публикацией певицу буквально засыпали комплиментами.

Несколько лет назад Таня была удостоена титула самой сексуальной женщины Эстонии. В одном из предыдущих интервью журналу Anne & Stiil она призналась, что никогда не сидела на диетах, но пробовала на какое-то время отказаться от сахара. Во время беременности сыном Теодором она набрала целых 24 килограмма.

„Я не любитель спортзала – мне становится скучно. Поэтому тренируюсь я на сцене. В остальном спорт в моей жизни приходит и уходит. Может, это связано с тем, что я по знаку зодиака Близнецы? Иногда занимаюсь чем-то вроде пилатеса дома, а потом наступает долгий период, когда у меня вообще нет мотивации. Тренажерный зал – это не мое. Для меня подъем тяжестей или приседания – слишком рутинно“, – рассказывала Таня о своих спортивных привычках.

Таня Михайлова-Саар замужем за музыкантом Микком Сааром. Таня и Микк сошлись в 2007 году и поженились в 2016. Свадьбу сыграли на вилле в Тоскане, а 16 февраля 2018 у пары родился сын - Теодор Саар. „Я до сих пор не знаю, почему я сделал Тане предложение руки и сердца на крыше Горхолла только на десятом году нашей совместной жизни. Но тогда это было правильное чувство“, - говорит Микк.

Чуть больше двух лет назад Таня рассказала журналу Kroonika о том, как сын повлиял на ее жизнь. Певица призналась, что рождение ребенка кардинально изменило ее жизнь. „Я поняла, какой эгоисткой я была все эти годы“, - сказала она. „Делить свое время и внимание с маленьким человеком 24 часа в сутки 7 дней в неделю - это совсем другое дело“.

Недавно Таня Михайлова-Саар призналась, что прошедший год принес ей много уроков. „У меня все было хорошо, но странным образом. Прошлый год был для меня очень странным годом. Было много трудностей, извлеченных уроков и странных событий. Конечно, были и хорошие моменты“, - сказала Михайлова-Саар.