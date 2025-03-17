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17.03.2025, 19:00

ФОТО | Мечта любого ребенка! В торговом центре Ülemiste открылся магазин, где можно самому создать свою мягкую игрушку

 
Build-A-Bear Workshop
Build-A-Bear Workshop
ФОТО: Magnus Heinmets

В субботу в торговом центре Ülemiste в магазине XS Mänguasjad торжественно открылась первая в Эстонии мастерская Build-A-Bear Workshop. На мероприятие пришло более тысячи заинтересованных гостей, которые смогли увидеть процесс создания мягких игрушек и узнать о нем больше. В первые три часа посетители собрали 244 игрушечных зверька, а самыми популярными стали классический медведь и кролик Паулетт.

„Build-A-Bear Workshop — это не просто мастерская игрушек, а место, где каждый посетитель становится соавтором своего мягкого друга. Очарование этой концепции заключается в персональном подходе и радости совместного творчества“, — объяснила Яна Вяли, руководитель маркетингового отдела компании Anvoli, владеющей сетью XS Mänguasjad.

Концепция, зародившаяся в США в 1997 году, уже принесла радость миллионам детей и взрослых по всему миру, позволяя каждому создать уникального плюшевого друга. В мастерской, открытой в магазине XS Mänguasjad в торговом центре Ülemiste, посетители могут выбрать своего персонажа — будь то классический медведь, кролик, лягушка или другой забавный герой — и сделать его совершенно особенным.

На торжественное открытие, чтобы испытать волшебство создания персонального мягкого друга, собрались многие известные эстонские блогеры с семьями, а также большое количество взволнованных детей и взрослых. Ведущим мероприятия был Женя Фокин, который познакомил гостей с концепцией Build-A-Bear Workshop — шестью простыми шагами создания мягкого друга: от выбора любимого персонажа до „церемонии сердца“ и персонализации.

Кроме того, в мастерской Build-A-Bear Workshop всех именинников ждет особый сюрприз: если посетитель приходит в магазин XS Mänguasjad в торговом центре Ülemiste Keskus в свой день рождения, он может приобрести специального праздничного мишку по цене, равной его возрасту. „Будь вам 6 или 16 лет — именно столько будет стоить плюшевый друг для именинника“, — пояснила Яна Вяли. Предложение доступно только для членов клуба XS Klubi и их детей эксклюзивно в магазине XS Mänguasjad в торговом центре Ülemiste.

Мировоизвестный опыт Build-A-Bear Workshop можно испытать только в магазине XS Mänguasjad в Ülemiste Keskus. Готовых мягких друзей и их одежду можно заказать в интернет-магазине XS Mänguasjad, однако полный Build-A-Bear опыт — с записью персонального звукового сообщения, „церемонией сердца“ и другими возможностями — доступен только на месте, в мастерской.

Что такое Build-A-Bear Workshop?

Создание мягкого друга в Build-A-Bear Workshop — это шесть простых шагов:

  • ВЫБЕРИ МЕНЯ – Выбери своего любимого персонажа из множества вариантов.

  • ПОСЛУШАЙ МЕНЯ – Добавь своему мягкому другу веселую мелодию, особый звуковой эффект или запиши персональное звуковое сообщение.

  • НАПОЛНИ МЕНЯ – Участвуй в процессе наполнения своего друга и пройди трогательную „церемонию сердца“, вложив в игрушку силу, мудрость и креатив. Выбери аромат и, если хочешь, добавь чип с имитацией сердцебиения.

  • ОДЕНЬ МЕНЯ – Найди стильные наряды и забавные аксессуары, чтобы создать уникальный образ для своего мягкого друга.

  • УЛЫБНИСЬ МНЕ – Сделай первые совместные фото с новым другом, выбери ему имя и получи свидетельство о рождении.

  • ВОЗЬМИ МЕНЯ ДОМОЙ – Приобрети удобную сумку или картонную коробку и отправляйтесь вместе исследовать мир!

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