ФОТО | Мечта любого ребенка! В торговом центре Ülemiste открылся магазин, где можно самому создать свою мягкую игрушку

„Build-A-Bear Workshop — это не просто мастерская игрушек, а место, где каждый посетитель становится соавтором своего мягкого друга. Очарование этой концепции заключается в персональном подходе и радости совместного творчества“, — объяснила Яна Вяли, руководитель маркетингового отдела компании Anvoli, владеющей сетью XS Mänguasjad.

Концепция, зародившаяся в США в 1997 году, уже принесла радость миллионам детей и взрослых по всему миру, позволяя каждому создать уникального плюшевого друга. В мастерской, открытой в магазине XS Mänguasjad в торговом центре Ülemiste, посетители могут выбрать своего персонажа — будь то классический медведь, кролик, лягушка или другой забавный герой — и сделать его совершенно особенным.

На торжественное открытие, чтобы испытать волшебство создания персонального мягкого друга, собрались многие известные эстонские блогеры с семьями, а также большое количество взволнованных детей и взрослых. Ведущим мероприятия был Женя Фокин, который познакомил гостей с концепцией Build-A-Bear Workshop — шестью простыми шагами создания мягкого друга: от выбора любимого персонажа до „церемонии сердца“ и персонализации.

Кроме того, в мастерской Build-A-Bear Workshop всех именинников ждет особый сюрприз: если посетитель приходит в магазин XS Mänguasjad в торговом центре Ülemiste Keskus в свой день рождения, он может приобрести специального праздничного мишку по цене, равной его возрасту. „Будь вам 6 или 16 лет — именно столько будет стоить плюшевый друг для именинника“, — пояснила Яна Вяли. Предложение доступно только для членов клуба XS Klubi и их детей эксклюзивно в магазине XS Mänguasjad в торговом центре Ülemiste.