Актриса и обладательница „Золотой пальмовой ветви“ Эмили Декенн умерла в возрасте 43 лет

Бельгийская актриса Эмили Декенн, страдавшая от очень редкой формы рака, умерла в воскресенье в возрасте 43 лет, сообщили ее семья и агент. Она скончалась в больнице Гюстава Русси в Вильжюифе.

Первая роль Декенн, которую она сыграла в 17 лет в фильме „Розетта“ братьев Дарденн, сразу сделала ее восходящей звездой и принесла награду Каннского кинофестиваля „за лучшую женскую роль“.

В 2021 году актриса получила премию „Сезар“ за лучшую женскую роль второго плана“ в фильме Эммануэля Муре „Что мы говорим, что мы делаем“.

В октябре 2023 года стало известно, что у нее адренокортикальная карцинома - рак надпочечников. По данным ученых, ежегодная заболеваемость этим недугом составляет от одного до двух случаев на миллион человек.

„Французский кинематограф слишком рано потерял столь талантливую актрису“, - сказала министр культуры Рашида Дати, выразив соболезнования семье Эмили Декенн.