Шоубиз
17.03.2025, 16:07

Умер бывший солист группы Röövel Ööbik и „старейший панк Эстонии“ Уно Лаур

 
Уно Лаур
Уно Лаур
ФОТО: Delfi Meedia

Сегодня стало известно, что ушел из жизни Уно Лаур, считавшийся старейшим панком Эстонии.

Музыкант Уно Лаур родился 8 июня 1961 года в Раквере. Он был солистом панк-групп Must Mamba и первого состава Röövel Ööbik. Музыкант скончался в возрасте 63 лет.

Множество знакомых Лаура вспомнили его в социальных сетях, написав посты в память о нем.

„Прощай, дорогой друг Уно Лаур!“ – написал в социальных сетях гитарист Vennaskond и Psychoterror и басист Kosmikud Лаури Лейс, который вспомнил ушедшего музыканта, поделившись фотографией.

„Из наших рядов ушел Уно Лаур. Покойся с миром,“ – вспомнил музыканта на Facebook Тармо Круузимяэ.

„Покойся с миром, старейший панк Эстонии, Уно Лаур!“ – вспомнил его и в группе Eesti Punk на Facebook.

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