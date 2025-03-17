17.03.2025, 16:07
Умер бывший солист группы Röövel Ööbik и „старейший панк Эстонии“ Уно Лаур
ФОТО: Delfi Meedia
Сегодня стало известно, что ушел из жизни Уно Лаур, считавшийся старейшим панком Эстонии.
Музыкант Уно Лаур родился 8 июня 1961 года в Раквере. Он был солистом панк-групп Must Mamba и первого состава Röövel Ööbik. Музыкант скончался в возрасте 63 лет.
Множество знакомых Лаура вспомнили его в социальных сетях, написав посты в память о нем.
„Прощай, дорогой друг Уно Лаур!“ – написал в социальных сетях гитарист Vennaskond и Psychoterror и басист Kosmikud Лаури Лейс, который вспомнил ушедшего музыканта, поделившись фотографией.
„Из наших рядов ушел Уно Лаур. Покойся с миром,“ – вспомнил музыканта на Facebook Тармо Круузимяэ.
„Покойся с миром, старейший панк Эстонии, Уно Лаур!“ – вспомнил его и в группе Eesti Punk на Facebook.