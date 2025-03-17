Умер бывший солист группы Röövel Ööbik и „старейший панк Эстонии“ Уно Лаур

Музыкант Уно Лаур родился 8 июня 1961 года в Раквере. Он был солистом панк-групп Must Mamba и первого состава Röövel Ööbik. Музыкант скончался в возрасте 63 лет.

Множество знакомых Лаура вспомнили его в социальных сетях, написав посты в память о нем.

„Прощай, дорогой друг Уно Лаур!“ – написал в социальных сетях гитарист Vennaskond и Psychoterror и басист Kosmikud Лаури Лейс, который вспомнил ушедшего музыканта, поделившись фотографией.

„Из наших рядов ушел Уно Лаур. Покойся с миром,“ – вспомнил музыканта на Facebook Тармо Круузимяэ.

„Покойся с миром, старейший панк Эстонии, Уно Лаур!“ – вспомнил его и в группе Eesti Punk на Facebook.