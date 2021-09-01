"В Эстонии много сексоголиков, но они в этом не признаются". Как определить, что вы зависимы от секса?(62)
Михаил сам написал нам, сообщив, что готов предать огласке эту информацию. “Люди должны знать, что есть такая проблема, и, быть может, кому-то мы сможем помочь”.
Мы встречаемся в маленьком ресторане. Симпатичный мужчина, максимум 40 лет. Улыбается, говорит спокойно и уверенно, но постоянно держит руки скрещенными на груди. Михаил — руководитель Таллиннского клуба анонимных сексоголиков. Впрочем, сообщество это мировое и было создано еще в 1978 году. В эстонской компании сексоголиков официально состоят около 10 человек. Не так много. Михаил уверен: многие просто боятся признаться в своей проблеме.
Сексоголик — это тот, кто вышел за рамки и не может остановиться, рассказывает Михаил. Он или она не имеют силы для выбора и не могут себя контролировать. Это как у алкоголиков: нормальный человек может выпить стакан пива и спокойно пойти домой. Алкоголик выпьет один, два, три, четыре и так далее. Есть люди, которые занимаются мастурбацией и смотрят порно каждый день. Они говорят — я больше не буду, но все равно идут и делают это. Изменяют женам и мужьям, используют проституток. Бывает, что человек просто едет домой спокойно, но резко появляется желание “употребить”. Он останавливается, находит в интернете секс за деньги и делает это. Однополые связи, эксбиционизм — неважно, главное, получить, что хочется.
Для тех, кто признал свою зависимость существуют “12 шагов”. Есть специальная книжка, все пункты позаимствованы у клуба анонимных алкоголиков, только с учетом специфики. В одних группах уделяют больше внимания “похоти”, в других говорят о чувствах и психологии зависимости. Определение “сексуальной трезвости” тоже различается: где-то практикуют полный отказ от секса — не важно, с собой или с партнёром, где-то каждый сам себе устанавливает границу дозволенного. Например, мастурбировать можно, но нельзя смотреть порно. Или можно заниматься сексом, но только с постоянным партнёром. Все сексоголоки имеют наставника, например, у Михаила он с Украины. Все члены клуба должны созваниваться ежедневно и присутствовать на собраниях. Смысл — поделиться тем, что помогло каждому не сделать это. Не посмотреть порно, не изменить жене, не купить проститутку. Не мастурбировать неделю.
”Каждое утро я медитирую, читаю литературу, делаю 3-4 звонка по программе, рассказываю о своем состоянии. Вечером занимаюсь самоанализом. Стараюсь регулярно делать это и расписывать свои чувства и ощущения. Для сексоголика нет полного излечения. Один раз сорвешься — и начнется заново. Человек сможет сам поставить себе диагноз. Кстати, в России Владимир Путин признал это расстройство болезнью. На нашем сайте вы сможете ответить на 20 вопросов и тоже понять, сексоголик ли вы, если вдруг есть такие подозрения”.
Я женат. Второй раз. Жена в курсе моей болезни, но, само собой, не в подробностях. Конечно, ее чувства часто задеты. Недавно ездил в Санкт-Петербург на собрание сексоголиков России. Она говорит: “Аааа, поедешь устраивать оргии со своими?” Ну, на самом деле, если алкоголики встречаются в клубе, они же не напиваются там. Но с алкоголем все понятно, а тут очень тонкая грань, очень все интимно и сложно понять обычным людям.
Моя бывшая жена была сексоголиком. Я жил с ней 2 года, у нас были отношения, плюс постоянный просмотр порнографии и мастурбация. Я не видел проблемы, типа, все же так делают! Однажды жена открыла историю и увидела, что я посещаю эти сайты. Я подумал — ну да, что это я так, у меня есть постоянная женщина, не буду больше заниматься этим! В итоге я продержался недели две и сорвался. Я делал такие вещи, за которые мне самому стыдно. Я понял, что тут что-то не то. Решил повторить воздержание и снова меня хватило на неделю. Тогда я начал искать помощь. Это был 2010 год. Я нашел группы по переписке, общался в скайпе, у меня был наставник из Казани.
Сейчас я хорошо себя чувствую. Первый раз наставник мне сказал отказаться от секса с женой и самим собой на месяц. Я думал, со мной что-то случится. Но я продержался 24 дня и понял, что так тоже можно жить. Сильная ломка была первые две недели. Но меня поддерживала группа и звонки. Это работало. Кому-то еще помогала религия. Но я далек от этого.
Источник: http://ivona.bigmir.net/psihologia/relate/sex/312002-Uchenye-vyjasnili--chto-nuzhno-muzhchinam-i-zhencshinam-posle-seksa
© Ivona.bigmir.net
Источник: http://ivona.bigmir.net/psihologia/relate/sex/312002-Uchenye-vyjasnili--chto-nuzhno-muzhchinam-i-zhencshinam-posle-seksa
© Ivona.bigmir.net
Источник: http://ivona.bigmir.net/psihologia/relate/sex/312002-Uchenye-vyjasnili--chto-nuzhno-muzhchinam-i-zhencshinam-posle-seksa
© Ivona.bigmir.net
“Во время секса и оргазма происходит именение состава крови”, — рассказывает Михаил. “Сексоголик научился всегда находиться в измененном состоянии. Чтобы “употребить“ похоть, мне не надо никуда идти, как алкоголику. Находясь с вами, я могу начать представлять вас в каких-то образах и позах, и уже начинают происходить изменения. Флирт — это тонкая грань, я могу запустить этот флирт, эту игру и тоже получить определенный кайф. У меня раньше со всеми было только такое общение. То есть, я могу поиграть с тобой, выхвать эту похоть и чувствовать себя хорошо оттого, что я мог воспользоваться тобой, но не сделал это. Постепенно сексоголик становится более закрытым. Порно и мастурбация, измены жене — человек знает, что все это не принимается обществом, поэтому ведет себя скрытно и замыкается в себе, как бы выпадает из реальности, становится менее эмоциональным”.
“Я не хожу в клубы, чтобы не провоцировать себя. На пляже лучше найду какое-то тихое местечко. Мы не избегаем ничего, просто используем инструменты. В конце концов, можно просто смотреть в пол. Да, нам приходится контролировать себя. Порно смотреть, конечно же, нельзя. Здоровому человеку, иногда, почему бы и нет? Ну вот смотри. У тебя есть проблемы с алкоголем. Если ты выпьешь фужер, что будет? Ничего! Нормальному человеку и порно можно раз в месяц. А тут — нет, нельзя.”
Обычно сексоголики — это те, кто получил психологическую травму в детстве. Как и многие другие психологические проблемы. У меня был травматичный опыт: бабушка как-то наругала меня, когда застукала за сексуальным опытом в подростковом возрасте. Я закрылся. Похоть загоняет в комплексы: появляются страхи и нежелание общаться. Ты не понимаешь как это делать, не испытывая стыда или чувства вины. Чтобы решить эти проблемы мне понадобились алгокоголь и наркотики. Потом они ушли, но проблема осталась. Поэтому сейчас я понимаю: я выздоравливаю только сегодня. Стоит один раз употребить, и все начнется заново. Но я справляюсь. Могу ли я распознать сексоголика? Ну, в принципе, да. Рыбак рыбака видит издалека.
“Люди стесняются вступать в сообщество. Проще признаться, что ты алкоголик, чем то, что ты одержим похотью. В клуб обычно приходят те, кто дошел до дна. Мы встречаемся, созваниваемся, читаем. Вместе нам намного проще и легче. Первый шаг к выздоровлению — признать свое бессилие и понять, что твоя жизнь неуправляема. Вернее, ей руководит только желание употребить секс в любом виде. Когда можно заметить? Я знаю случаи, когда люди начинали заниматься мастурбацией 5 раз в день в 5-летнем возрасте… Тут у каждого свое. Всемирная Организация Здравоохранения еще весной одобрила включение “обсессивно-компульсивного расстройства на сексуальной почве” в новое издание своего справочника “Международная классификация болезней”.”
Если прочитав статью, вы задумались об этой проблеме и увидели у себя какие-либо признаки этой болезни, предлагаем пройти тест и ответить на 20 вопросов. А то, может быть, зря вы считали, что смотреть порно ежедневно — это норма?
Сайт анонимных сексоголиков