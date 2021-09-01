"В Эстонии много сексоголиков, но они в этом не признаются". Как определить, что вы зависимы от секса?

Я женат. Второй раз. Жена в курсе моей болезни, но, само собой, не в подробностях. Конечно, ее чувства часто задеты. Недавно ездил в Санкт-Петербург на собрание сексоголиков России. Она говорит: “Аааа, поедешь устраивать оргии со своими?” Ну, на самом деле, если алкоголики встречаются в клубе, они же не напиваются там. Но с алкоголем все понятно, а тут очень тонкая грань, очень все интимно и сложно понять обычным людям.

Моя бывшая жена была сексоголиком. Я жил с ней 2 года, у нас были отношения, плюс постоянный просмотр порнографии и мастурбация. Я не видел проблемы, типа, все же так делают! Однажды жена открыла историю и увидела, что я посещаю эти сайты. Я подумал — ну да, что это я так, у меня есть постоянная женщина, не буду больше заниматься этим! В итоге я продержался недели две и сорвался. Я делал такие вещи, за которые мне самому стыдно. Я понял, что тут что-то не то. Решил повторить воздержание и снова меня хватило на неделю. Тогда я начал искать помощь. Это был 2010 год. Я нашел группы по переписке, общался в скайпе, у меня был наставник из Казани.

Сейчас я хорошо себя чувствую. Первый раз наставник мне сказал отказаться от секса с женой и самим собой на месяц. Я думал, со мной что-то случится. Но я продержался 24 дня и понял, что так тоже можно жить. Сильная ломка была первые две недели. Но меня поддерживала группа и звонки. Это работало. Кому-то еще помогала религия. Но я далек от этого.