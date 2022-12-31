7 хороших детективных сериалов, которые вы могли пропустить
Сидя в самоизоляции, многие хотят “подсесть” на такие сериалы, чтобы вслед за одной серией хотелось посмотреть сразу несколько следующих, и время бы пролетало незаметно. Желательно, чтобы была какая-нибудь тайна, которую хочется разгадать. Maxim представляет свою семерку детективов разных лет.
XIX век посматривает на закат. Студент-медик Эдинбургского университета Артур Конан Дойл (Робин Лэйн) делает главное в своей жизни знакомство. Эксцентричный, но прогрессивный и харизматичный преподаватель — доктор Джозеф Белл (Иэн Ричардсон) учит его не только стрелять по трупам во имя науки, но и знакомит со своим дедуктивным методом и делает ассистентом в расследовании.
Самое интересное начинается, когда Дойл заканчивает учебу (Дойла-врача играет уже Чарльз Эдвардс). Вчерашние учитель и ученик воссоединяются и вместе задают жару преступным деяниям и загадочным тайнам. Налицо действующая схема «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», только в роли лидера Холмса выступает доктор Белл, а в роли доктора Ватсона — Артур Конан Дойл.
Мирный солнечный денек. 26-летняя Айви Моксан, босая, нечесаная, в помятом платье, нетвердой походной выходит из дома. Вроде ничего особенного — кто из нас ни выходил из дома бос, лохмат и помят, не говоря уже о походке? Однако мало кто из тех же нас, едва закрыв за собой дверь, бросался к телефону-автомату и звонил в полицию с криком: «Помогите! Меня похитили 13 лет назад!» (Если кто-то все же так делал, срочно, пока вы в телефонной будке, позвоните нам и расскажите, что помните, все равно полицию ждете, а мы тут в самоизоляции сидим, тоска!)
Само собой, смыслом мини-сериала становятся поиски маньяка и ответа на вопрос: почему жертва похищения вот так вот спокойно покинула место заточения? «13» особенно потрафит коренным поклонникам «Убивая Еву»: главную роль здесь исполнила Вилланель, то есть Джоди Комер.
Примерная, чтоб не сказать забитая, хотя ее никто и пальцем не трогал, мать и жена Кора Танетти (Джессика Бил), отдыхая с мужем и ребенком на пляже, вдруг набрасывается на совершенно незнакомого ей парня и зверски убивает его ножом, которым секунду назад резала грушу для сынишки. В процессе расследования всплывает столько порочных тайн и тайных пороков, что ты никогда не будешь смотреть на примерных жен и матерей прежним взглядом.
И это только затравка первого сезона, а всего их три. И в каждом — своя история. И над всеми реет девиз «Люди — не то, чем кажутся».
У благополучного в материальном смысле хирурга Тома Дилейни (Майкл С. Холл, он же Декстер) исчезает старшая дочь. И это еще цветочки! К заключительной серии нарастет столько ядовитых ягодок, что хоть рабу приказывай их собирать, дабы пропитать ими свои стрелы. Подозреваются, как водится все, а главсупостатом окажется тот, на кого ну вот ни в жизнь не подумаешь! Хотя теперь вы его благодаря такому анонсу сможте вычислить.
Вас, фанаты «Убийства на пляже» (также известного как «Бродчерч»), брата-близнеца его «Грейспойнта» и «Вершины озера», просим особенно остаться! Модус операнди тот же: в тихом милом городке пропадает ребенок (здесь — юная девушка, но каждая юная девушка тоже чей-то ребенок). Все подозревают всех, и в процессе расследования про славных, добрых, пасторальных соседях и, самое страшное, близких всплывает такое, будто это не чопорная Британия, а какой-нибудь Мидсомер, извините за выражение.
Бен Коултер (Бен «Парфюмер» Уишоу) юн, смел и сын таксиста. Как-то вечерком Бен знакомится с прелестной и тоже юной девой, преломляет с ней в ее доме алкоголь и лайм и делит ложе. А поутру они проснулись… Ну, то есть Бен-то проснулся без проблем, проснулась бы и спутница, если бы не смертельная колотая рана груди.
Внешне юноша вроде чист, но в воспоминаниях о событиях прошлой ночи у него дыра размером в несколько серий. Канат судьбы Бена перетягивают полицейский детектив Гарри Бокс (Билл Патерсон) и чудаковатый адвокат Стоун (Кон О'Нилл).
Упоминаем исключительно для того, чтобы убедиться, что братья и сестры теннантоманы не пропустили свежий сериал с Дэвидом нашим Теннантом в главной роли Тома Кендрика! Опасаясь стать фигурантами дела по статье «Спойлерство», будем кратки. Опять-таки маленький симпатичный городок, тишь да гладь, человек человек друг, товарищ, сосед и лю… Нет, даже не просите, никаких спойлеров!
Семья Кендриков погибает в пожаре… Кроме Тома (это вам уже не Барти Крауч-младший, чтобы показать его несколько секунд и отпустить с миром). Разумеется, возникают подозрения, что если дома зажигаются, то это кому нибудь нужно…