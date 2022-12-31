7 хороших детективных сериалов, которые вы могли пропустить







XIX век посматривает на закат. Студент-медик Эдинбургского университета Артур Конан Дойл (Робин Лэйн) делает главное в своей жизни знакомство. Эксцентричный, но прогрессивный и харизматичный преподаватель — доктор Джозеф Белл (Иэн Ричардсон) учит его не только стрелять по трупам во имя науки, но и знакомит со своим дедуктивным методом и делает ассистентом в расследовании.

Самое интересное начинается, когда Дойл заканчивает учебу (Дойла-врача играет уже Чарльз Эдвардс). Вчерашние учитель и ученик воссоединяются и вместе задают жару преступным деяниям и загадочным тайнам. Налицо действующая схема «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», только в роли лидера Холмса выступает доктор Белл, а в роли доктора Ватсона — Артур Конан Дойл.





Мирный солнечный денек. 26-летняя Айви Моксан, босая, нечесаная, в помятом платье, нетвердой походной выходит из дома. Вроде ничего особенного — кто из нас ни выходил из дома бос, лохмат и помят, не говоря уже о походке? Однако мало кто из тех же нас, едва закрыв за собой дверь, бросался к телефону-автомату и звонил в полицию с криком: «Помогите! Меня похитили 13 лет назад!» (Если кто-то все же так делал, срочно, пока вы в телефонной будке, позвоните нам и расскажите, что помните, все равно полицию ждете, а мы тут в самоизоляции сидим, тоска!)

Само собой, смыслом мини-сериала становятся поиски маньяка и ответа на вопрос: почему жертва похищения вот так вот спокойно покинула место заточения? «13» особенно потрафит коренным поклонникам «Убивая Еву»: главную роль здесь исполнила Вилланель, то есть Джоди Комер.