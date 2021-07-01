"31 июня". За что в СССР запретили фильм в котором пел Яак Йоала?

Действие фильма Леонида Квинихидзе происходит в Великобритании двух разных эпох — в XII и XXI веках. Правитель королевства Перадор ищет жениха для своей дочери, принцессы Мелисенты, но претенденты не подходят принцессе. В этот же день, 30 июня, житель XXI века, художник Сэм Пенти (его играет Николай Еременко), ищет образ девушки для рекламы чулок, которую ему необходимо сдать 1 июля. Увидев Мелисенту в зеркале, Сэм понимает, что нашел ту, которую так долго искал...

На популярном сайте Kinopoisk фильму поставлена очень высокая оценка - 7,9, а большая часть пользовательских рецензий - положительные. "Сама история феерично-нереалистична, и тем самым захватывает. Игра молодого Николая Ерёменко не может быть скучной. Жаль только, что Наталья Трубникова после такого запоминающегося дебюта больше нигде не снималась", - пишет пользователь под ником Golden_Locks.

Премьера фильма состоялась 31 декабря 1978 года на Первой программе Центрального телевидения СССР, однако уже в 79-м, после бегства в США исполнителя одной из главных ролей, танцора Большого театра Александра Годунова (его вы могли видеть, например, в "Крепком орешке") лента легла ”на полку” до самой перестройки. Впрочем, режиссер Леонид Квинихидзе мог предвидеть подобное развитие событий, поскольку в начале 70-х во время гастролей "на Западе" сбежала его первая жена. Под официальным запретом была и песня "Мир без любимого", ведь во Франции остался театральный режиссер Юрий Любимов.

Кстати, песню ”Порой любовь, как ночь, темна…” за Годунова в фильме поет Яак Йоала. Так что и к Эстонии данный фильм имеет самое прямое отношение.

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