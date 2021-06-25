25.06.2021, 10:00
ОПРОС RusDelfi | "Сколько раз меня чуть не ударили!" Люди возмущены поведением тех, кто смотрит в телефон за рулем и подвергает других опасности(13)
С целью призвать эстоноземельцев не читать с помощью смартфона во время движения и, тем самым, сохранить как собственную жизнь и здоровье, так и благополучие других участников движения, уже третье лето портал Delfi начинает социальную кампанию "За рулем не читаю". Алина Захарова узнала, как серьезно люди относятся к этой проблеме и какое наказание считают разумным за вождение с телефоном в руках. Смотри видео!
Delfi советует не использовать при управлении автомобилем смартфон.
В рамках кампании мы расскажем поучительные истории от известных и не очень людей, поделимся наставлениями, которые осветят проблему и ее специфику как в Эстонии, так и за рубежом.
Присоединяйтесь к компании!
- Расскажите о своем опыте (дайте совет) нашим читателям (rus@delfi.ee)!
- Используйте в Facebook специальную рамку "За рулем не читаю"!
- Заходите на страничку кампании delfi.ee/rooliseiloe и заказывайте наклейку на автомобиль!