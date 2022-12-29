Как номер квартиры влияет на судьбу и характер ее жильцов

Нумерология работает с числами в диапазоне от 1 до 9. Если номер вашей квартиры входит в этот отрезок чисел, вам не нужно делать никаких расчетов. Если же он больше, значит, придется совершить простейшие арифметические действия.

Например, номер квартиры 14 или 87. Нам необходимо сложить цифры номера вместе. В первом случае 1+4=5. Во втором 8+7=15. Необходимо будет повторить процедуру: 1+5=6. Складывать нужно до тех пор, пока не получится число от 1 до 9. Теперь можно переходить к расшифровке.

Квартира с номером 1 или с номером, который дает данное число при расчетах, дарит людям много позитивной энергии. В такой квартире люди всегда полны сил и уверенности в себе. Очень хорошо, когда в таком доме живет много людей: в таком случае каждый член семьи склонен поддерживать другого. Единица помогает укреплять любовь и связь между людьми.





Энергетика Двойки помогает людям отдыхать и абстрагироваться от внешнего мира. Когда человек после тяжелого трудового дня приходит в такую квартиру, его гораздо быстрее отпускают негативные мысли. Также число 2 выполняет защитную функцию. Считается, что неприятные люди, у которых имеются негативные и злые помыслы, наотрез отказываются приходить в такую квартиру в гости. Двойка помогает людям легче переносить одиночество и переживать трудности.









Это число удачи, поэтому людей в такой квартире она сопровождает постоянно, и им становится гораздо легче справляться с трудностями. Еще число 3 помогает в духовных поисках, поэтому все, кто живет под его покровительством, полны мотивации, воодушевления, энтузиазма. Тройка наполняет людей любовью к жизни, помогает в поисках увлечений. В таком доме вдвойне полезно заниматься медитацией.









Число Четыре — это символ соединения Огня, Воды, Воздуха и Земли. В квартире с таким номером сможет обрести гармонию любой человек. Также в этих стенах никогда не будут царить негатив и обида. Четверка помогает людям быстрее находить компромиссы, прощать друг друга. Ускорить процесс очищения от обид помогут пять эффективных способов.