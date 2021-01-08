Эстонский репортер стал одним из первых немедицинских работников, получивших вакцину от коронавируса

“Pealtnägija” все время освещал пандемию с разных сторон, но теперь они зашли еще дальше — их репортер Кристьян Пихл устроился работать санитаром в условиях коронавирусной пандемии. Поэтому Пихл стал одним из первых немедицинских работников, получивших вакцину от коронавируса.

В выпуске Пихл спрашивает: “Это на 100% безопасно?”. Затем медсестра, вводящая вакцину, отвечает, что ни одно лекарство не является безопасным на 100%.

26 декабря в Эстонию прибыли первые дозы вакцины от коронавируса.

Грузовик доставил в Департамент здравоохранения 9750 доз от фармацевтической компании Pfizer, но, поскольку для полной защиты необходимо ввести две дозы, с помощью этого количества можно защитить чуть менее 4900 медицинских работников.

“Первые вакцины предназначены для медицинских работников больниц, скорой помощи и центров семейной медицины, поскольку они имеют более высокий риск инфицирования, а вакцинация помогает обеспечить непрерывность системы здравоохранения”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Подробнее можете посмотреть в выпуске на эстонском языке.