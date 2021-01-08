17 самых интересных фактов об Эстонии по мнению популярного российского сайта

В Эстонии богатый выбор отличных молочных продуктов, но даже на фоне этого изобилия количество разнообразных творожных сырков впечатляет. Сырки с ягодами, с мармеладом, орехами, с кокосовой стружкой, в карамельной и лимонной глазури. Kohuke — так называются здесь творожные батончики — одно из самых доступных и любимых лакомств. Даже герой знаменитой тетралогии Эно Рауда — накситралль Муфта возит в холодильнике своего автомобиля не мороженое, а сырочки.

Мультики, снятые на киностудии “Таллинфильм”, поставили в тупик не одно поколение детей. “Большой Тылл”, “Клабуш” и “Клабуш в космосе” — анимационные картины, снятые скорее в сюрреалистическом жанре на грани психоделики. Но то, что ставит в тупик массового зрителя, подчас на ура принимается кинокритиками. Так, одна из современных работ эстонских аниматоров — мультфильм “Водолазы под дождем” — удостоена почти 20 призов различных международных анимационных фестивалей.

А летом 2020 года голливудский режиссер Кристофер Нолан выбрал Таллинн для съемок фильма “Довод”. Целый ряд объектов — Горхолл, порт, художественный музей KUMU — теперь запечатлен в этом научно-фантастическом боевике. Для знаменитой погони с искривлением времени перекрывали одну из главных магистралей столицы — Пярнуское шоссе.

Еще в советские времена Эстония, а в особенности улицы Таллина, были съемочной площадкой для множества кинолент. Здесь отсняты эпизоды фильмов “Собака Баскервилей”, “Гамлет” и “Король Лир”, “Новые приключения неуловимых” и т. д. Что говорить, даже та самая “зона” в культовом фильме Тарковского “Сталкер” — это задворки таллинского Главпочтамта.

Представили? А теперь главное: у эстонцев есть ряд слов, где можно встретить удвоенную “ö”. Например, слово öö — “ночь”. Или вот еще öötöö — “работа в ночное время”.

Буква “ö”, или “о” с умлуатом, — один из многочисленных камешков на пути тех, кто учит эстонский язык. Это не “ё”, а скорее “ОЁ” (но читается как одна буква). Как же этот звук описать?

С 2017 года у эстонских школьников появились еще одни каникулы — “лыжные”. В министерстве образования решили, что 3-я четверть слишком длинная, школьники сильно устают, а отдых в конце февраля — начале марта позволит им “ощутить весеннюю радость, а не скуку”.

Кто из нас в детстве хотел носить рейтузы? Бесформенные, колючие, страшненькие, навязываемые нам заботливыми бабушками под девизом “Зато тепло!”. А вот в Эстонии рейтузы с удовольствием носят и взрослые. Karupüksid — “медвежьи штанишки” — здесь делают такими, что залюбуешься.

Говорят, что в Эстонии на одного человека приходится больше стартапов, чем в самой Кремниевой долине. Практически всем известно, что именно эстонские разработчики придумали Skype. На их счету также приложение Taxify, виртуальная “примерка” Fits.me, сервис мобильных платежей Fortumo и многое другое. Венчурный предприниматель Дэйв Макклюр назвал эстонское стартап-сообщество Estonian Mafia не только за то, что оно постепенно завоевывает IT-мир, но и за “привычку держаться вместе”. Прозвище прижилось и широко используется в качестве хештега.

Болота занимают почти 1/4 всей территории страны. Но эстонцы не расстраиваются, а гордятся этим. Соомаа — “Страна болот” — туристический центр и второй по площади национальный парк Эстонии — создан с целью защиты флоры и фауны торфяных болот. Здесь путешественникам предлагают различные маршруты, позволяющие насладиться красотами природы. Извилистые дорожки из деревянных досок ведут в самые удаленные уголки, где, кстати, — и это еще одна особенность Эстонии — все равно ловит Wi-Fi.

Наличие ID-карты — документа, не только удостоверяющего личность, как паспорт, но и позволяющего идентифицировать вас по личному коду в электронной среде, — дает возможность эстонцам не выходя из дома голосовать, платить налоги, осуществлять имущественные сделки.

10. В Эстонии придумали качели

Эстонцы так любят качаться на качелях, что придумали специальный вид спорта — киикинг, где побеждает тот, кто сумеет взлететь на самую большую высоту. Поскольку новые рекорды становились все более небезопасными, в конце прошлого века Адо Коск запатентовал специальные качели для киикинга, которые позволяют сделать полный оборот и не упасть.

11. Эстонцы не любят, когда их называют прибалтами

Прибалтика — это территория в Северной Европе, живут же на ней совершенно разные народы, и у каждого свой язык, своя культура, своя идентичность. Именно поэтому не стоит говорить эстонцу, что он прибалт. Не захотите, а обидите, ведь тем самым вы покажете, что для вас нет никакой разницы между литовцами, латышами и эстонцами — прибалты, и все.

12. Раз в 5 лет в Эстонии проходят “Праздник песни” и “Праздник танца”

Спросить, почему эти праздники проходят лишь раз в 5 лет, может лишь тот, кто ни разу не видел данные мероприятия. Они поражают своей грандиозностью, для их организации было создано отдельное подразделение при Министерстве культуры Эстонии, ЮНЕСКО внесло их в список шедевров устного и нематериального культурного наследия. Эстонцы любят свою культуру, многие состоят в различных хорах, оркестрах, танцевальных коллективах, исполняющих национальные мелодии и танцы, шьют традиционные костюмы — у каждого уезда свой, особенный узор. Представители этих видов самодеятельности — обязательные участники праздников.

13. Светоотражатель — модная фишка

Как отличить эстонца от приезжего? Да вот по этой детали: ни один эстонец не выйдет из дома без светоотражателя. С 2011 года их ношение стало обязательным, и за отсутствие такового полицейский может наложить штраф до € 40. Но носят хелькур — так по-эстонски называется этот предмет — давно не из страха. Он считается модной фишкой — в продаже сотни светоотражателей на любой вкус: фабричных и ручной работы, в виде забавных зверюшек и простых гибких лент.

14. Страна 6 столиц