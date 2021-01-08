17 самых интересных фактов об Эстонии по мнению популярного российского сайта(4)
1. Эстонцы без труда произносят букву “ö
Буква “ö”, или “о” с умлуатом, — один из многочисленных камешков на пути тех, кто учит эстонский язык. Это не “ё”, а скорее “ОЁ” (но читается как одна буква). Как же этот звук описать?
Представили? А теперь главное: у эстонцев есть ряд слов, где можно встретить удвоенную “ö”. Например, слово öö — “ночь”. Или вот еще öötöö — “работа в ночное время”.
2. Эстония — съемочная площадка для блокбастеров
Еще в советские времена Эстония, а в особенности улицы Таллина, были съемочной площадкой для множества кинолент. Здесь отсняты эпизоды фильмов “Собака Баскервилей”, “Гамлет” и “Король Лир”, “Новые приключения неуловимых” и т. д. Что говорить, даже та самая “зона” в культовом фильме Тарковского “Сталкер” — это задворки таллинского Главпочтамта.
А летом 2020 года голливудский режиссер Кристофер Нолан выбрал Таллинн для съемок фильма “Довод”. Целый ряд объектов — Горхолл, порт, художественный музей KUMU — теперь запечатлен в этом научно-фантастическом боевике. Для знаменитой погони с искривлением времени перекрывали одну из главных магистралей столицы — Пярнуское шоссе.
3. Эстонские мультфильмы многие считают странными
Мультики, снятые на киностудии “Таллинфильм”, поставили в тупик не одно поколение детей. “Большой Тылл”, “Клабуш” и “Клабуш в космосе” — анимационные картины, снятые скорее в сюрреалистическом жанре на грани психоделики. Но то, что ставит в тупик массового зрителя, подчас на ура принимается кинокритиками. Так, одна из современных работ эстонских аниматоров — мультфильм “Водолазы под дождем” — удостоена почти 20 призов различных международных анимационных фестивалей.
4. В Эстонии обожают творожные сырки
В Эстонии богатый выбор отличных молочных продуктов, но даже на фоне этого изобилия количество разнообразных творожных сырков впечатляет. Сырки с ягодами, с мармеладом, орехами, с кокосовой стружкой, в карамельной и лимонной глазури. Kohuke — так называются здесь творожные батончики — одно из самых доступных и любимых лакомств. Даже герой знаменитой тетралогии Эно Рауда — накситралль Муфта возит в холодильнике своего автомобиля не мороженое, а сырочки.
5. Большинство документов существует лишь в электронном виде
Наличие ID-карты — документа, не только удостоверяющего личность, как паспорт, но и позволяющего идентифицировать вас по личному коду в электронной среде, — дает возможность эстонцам не выходя из дома голосовать, платить налоги, осуществлять имущественные сделки.
6. В Эстонии болота — национальная гордость
Болота занимают почти 1/4 всей территории страны. Но эстонцы не расстраиваются, а гордятся этим. Соомаа — “Страна болот” — туристический центр и второй по площади национальный парк Эстонии — создан с целью защиты флоры и фауны торфяных болот. Здесь путешественникам предлагают различные маршруты, позволяющие насладиться красотами природы. Извилистые дорожки из деревянных досок ведут в самые удаленные уголки, где, кстати, — и это еще одна особенность Эстонии — все равно ловит Wi-Fi.
7. Хештег #estonianmafia — это не про преступность, а про IT
Говорят, что в Эстонии на одного человека приходится больше стартапов, чем в самой Кремниевой долине. Практически всем известно, что именно эстонские разработчики придумали Skype. На их счету также приложение Taxify, виртуальная “примерка” Fits.me, сервис мобильных платежей Fortumo и многое другое. Венчурный предприниматель Дэйв Макклюр назвал эстонское стартап-сообщество Estonian Mafia не только за то, что оно постепенно завоевывает IT-мир, но и за “привычку держаться вместе”. Прозвище прижилось и широко используется в качестве хештега.
8. Тут не стесняются носить рейтузы
Кто из нас в детстве хотел носить рейтузы? Бесформенные, колючие, страшненькие, навязываемые нам заботливыми бабушками под девизом “Зато тепло!”. А вот в Эстонии рейтузы с удовольствием носят и взрослые. Karupüksid — “медвежьи штанишки” — здесь делают такими, что залюбуешься.
9. Зимой школьники уходят на “лыжные каникулы”
С 2017 года у эстонских школьников появились еще одни каникулы — “лыжные”. В министерстве образования решили, что 3-я четверть слишком длинная, школьники сильно устают, а отдых в конце февраля — начале марта позволит им “ощутить весеннюю радость, а не скуку”.
10. В Эстонии придумали качели
Эстонцы так любят качаться на качелях, что придумали специальный вид спорта — киикинг, где побеждает тот, кто сумеет взлететь на самую большую высоту. Поскольку новые рекорды становились все более небезопасными, в конце прошлого века Адо Коск запатентовал специальные качели для киикинга, которые позволяют сделать полный оборот и не упасть.
11. Эстонцы не любят, когда их называют прибалтами
Прибалтика — это территория в Северной Европе, живут же на ней совершенно разные народы, и у каждого свой язык, своя культура, своя идентичность. Именно поэтому не стоит говорить эстонцу, что он прибалт. Не захотите, а обидите, ведь тем самым вы покажете, что для вас нет никакой разницы между литовцами, латышами и эстонцами — прибалты, и все.
12. Раз в 5 лет в Эстонии проходят “Праздник песни” и “Праздник танца”
Спросить, почему эти праздники проходят лишь раз в 5 лет, может лишь тот, кто ни разу не видел данные мероприятия. Они поражают своей грандиозностью, для их организации было создано отдельное подразделение при Министерстве культуры Эстонии, ЮНЕСКО внесло их в список шедевров устного и нематериального культурного наследия. Эстонцы любят свою культуру, многие состоят в различных хорах, оркестрах, танцевальных коллективах, исполняющих национальные мелодии и танцы, шьют традиционные костюмы — у каждого уезда свой, особенный узор. Представители этих видов самодеятельности — обязательные участники праздников.
13. Светоотражатель — модная фишка
Как отличить эстонца от приезжего? Да вот по этой детали: ни один эстонец не выйдет из дома без светоотражателя. С 2011 года их ношение стало обязательным, и за отсутствие такового полицейский может наложить штраф до € 40. Но носят хелькур — так по-эстонски называется этот предмет — давно не из страха. Он считается модной фишкой — в продаже сотни светоотражателей на любой вкус: фабричных и ручной работы, в виде забавных зверюшек и простых гибких лент.
14. Страна 6 столиц
Все знают, что Таллинн — официальная столица Эстонии. Но в этой маленькой стране также есть еще и Тарту, именуемый интеллектуальной столицей, ведь здесь находится один из старейших университетов в мире, самый крупный и самый престижный в Эстонии. Кроме того, по традиции титул сезонной столицы присваивают летом Пярну, зимой — Отепя, весной — Тюри и осенью — Нарве.
15. Любите рождественские елки на площадях? Скажите спасибо эстонцам
По легенде, первая рождественская ель посреди площади была установлена в Таллине в 1441 году ливонским купеческим союзом — “Братством черноголовых”. По этому поводу купцы устроили развеселое празднование, завершившееся сожжением лесной гостьи. С тех пор красавица ель посреди Ратушной площади — один из символов зимнего города.
16. У эстонских полицейских псов есть свой аккаунт в инстаграме
Аккаунты полицейских департаментов в социальных сетях уже стали привычным делом. В Эстонии же такой аккаунт есть и у службы К-9.
17. И у столичной чайки тоже
Чайка по имени Стивен живет в Старом городе на одной из самых популярных смотровых площадок. Стивен любит позировать восхищенным туристам, он “засветился” на сотнях фотографий, и в конце концов в 2016 году для птицы создали аккаунт в инстаграме.
Признавайтесь, все ли факты Вы знали про Эстонию?