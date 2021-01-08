Шоу-бизнес
08.01.2021, 11:20

Причины расставания Канье Уэста и Ким Кардашьян — это что-то невероятное!

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screenshot - youtube
Предпринимательница и телезвезда Ким Кардашьян приняла окончательное решение о разводе с хип-хоп-исполнителем Канье Уэстом после его президентской кампании, ставшей для нее «последней каплей». Причину их расставания газете New York Post раскрыл источник.

По словам собеседника издания, именно Кардашьян выступила инициатором развода. Она якобы “была вынуждена разорвать этот брак ради детей и собственного рассудка”. До президентской кампании жена рэпера неоднократно предпринимала попытки сохранить их отношения.

Еще один источник обратил внимание на то, что Кардашьян так и не поддержала публично решение мужа участвовать в выборах президента США в 2020-м. “Ее молчание говорит об очень многом”, — заверил он.

Но это еще не все! Еще одной причиной назвали измену музыканта с блогером, певцом и стилистом Джеффри Старом. Ничем не подтвержденный слух набрал популярность в соцсетях, пишет Insider.

Отмечается, что нет никаких доказательств того, что Уэст и Стар вообще когда-либо встречались. Слух об измене рэпера был распространен блогерами в TikTok, а это тот еще источник проверенной информации.

35-летний Джеффри Стар — открытый гей, владелец компании Jeffree Star Cosmetics. В 2007-м он выпустил дебютный музыкальный альбом Plastic Surgery Slumber Party.

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