Причины расставания Канье Уэста и Ким Кардашьян — это что-то невероятное!

По словам собеседника издания, именно Кардашьян выступила инициатором развода. Она якобы “была вынуждена разорвать этот брак ради детей и собственного рассудка”. До президентской кампании жена рэпера неоднократно предпринимала попытки сохранить их отношения.

Еще один источник обратил внимание на то, что Кардашьян так и не поддержала публично решение мужа участвовать в выборах президента США в 2020-м. “Ее молчание говорит об очень многом”, — заверил он.

Но это еще не все! Еще одной причиной назвали измену музыканта с блогером, певцом и стилистом Джеффри Старом. Ничем не подтвержденный слух набрал популярность в соцсетях, пишет Insider.

Отмечается, что нет никаких доказательств того, что Уэст и Стар вообще когда-либо встречались. Слух об измене рэпера был распространен блогерами в TikTok, а это тот еще источник проверенной информации.

35-летний Джеффри Стар — открытый гей, владелец компании Jeffree Star Cosmetics. В 2007-м он выпустил дебютный музыкальный альбом Plastic Surgery Slumber Party.