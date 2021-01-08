“Экстрасенсов не существует”: Сергей Сафронов раскрыл правду после скандала на “Битве”(69)
“Битва экстрасенсов” когда-то являлось одним из самых популярных шоу на телевидении. Его создатели пытались показать зрителям, что сверхъестественное существует, и это вызывало много споров и сомнений: одни с уверенностью говорили — постановка, а другие в противовес им — правда. Однако с каждым годом команды теряли своих последователей и большинство стало воспринимать программу просто как развлекательное шоу.
В ноябре 2020 года в Сети появилось видео-разоблачение от парапсихолога Алины Вердиш, которая рассказала о том, как один из ведущих телепередачи Сергей Сафронов помогал ей готовиться к прохождению испытаний.
За свою помощь иллюзионист якобы взял полтора миллиона рублей. В итоге Алина даже не вошла в состав участников нового сезона, поэтому потребовала деньги обратно. Не получив их, она решила раскрыть обман широкой публике. В качестве доказательств у нее были сохранены голосовые сообщения и переписка.
С подобными обвинениями телеканалу ТНТ приходилось сталкиваться и ранее, однако за ними никогда не следовала реакция. В этот же раз руководство отстранило Сергея от съемок и подтвердило проступок ведущего.
Для многих поклонников шоу эта новость стала ударом. Всех интересовал лишь один вопрос: неужели Сафронов действительно брал деньги с экстрасенсов и подсказывал им на испытаниях?
Известный иллюзионист не сразу, но заговорил и немного пролил свет на эту неприятную для всех историю.
Как оказалось, он действительно помогал Алине Вердиш, а точнее Альбине (это ее настоящее имя), но не проходить испытания, а учиться актерской игре и сценической речи.
“То, чем мы занимались с ней — самый обыкновенный курс актерского мастерства. Работа над образом, работа над собой. Я со студенчества преподавал, у меня есть опыт, некоторые мои товарищи, которым я помогал, сейчас заканчивают актерские”, — рассказал Сафронов в интервью Алене Жигаловой.
Бывший ведущий шоу признался, что Алина связалась с ним еще летом 2019 года, изъявив желание попасть в “Битву экстрасенсов”. Тогда это было невозможно, так как отборы уже закончились и съемки были в самом разгаре, поэтому Сергей посоветовал ей готовиться уже к следующему сезону.
С новой просьбой о помощи Вердиш обратилась к Сафронову уже в 2020-м. В течение полугода, пока был карантин, они занимались каждый день по два часа. В основном иллюзионист повышал уровень кругозора своей клиентки, обсуждая глобальные события и известных личностей. Но Сергей клянется, что никаких подсказок во время съемок не давал.
Теперь же бывший ведущий собирается урегулировать недопонимание со своей обидчицей и ее мужем через суд: “Я знаю, что ничего не нарушил. В заголовках мы видим слово „взятка“, но я ничего не решаю в этом проекте, решают продюсеры. Я не могу дать гарантии попадания в проект, не то что гарантию победы! И ничего я ей не подсказывал. Если бы я ей давал подсказки, почему она тогда не прошла испытание, не выиграла? Телеканал ТНТ поспешил сделать выводы, не спросив даже мою позицию. Я с телеканалом не ругался, уверен, что я урегулирую эту ситуацию и все встанет на свои места. Но в „Битву“ я теперь точно не вернусь”.
Также Сафронов признался, что ему было тяжело справиться с обвинениями. В этом ему помогли семья, друзья и работа. Сейчас иллюзионист вместе со своими братьями активно занимается подготовкой нового шоу.
Во время интервью Сергей с уверенность ответил и на самый главный вопрос, который беспокоит всех фанатов телепередачи: экстрасенсов не существует. Раньше ему казалась, что он просто их не встретил и все еще впереди, но теперь он не сомневается — их нет.