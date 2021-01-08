“Экстрасенсов не существует”: Сергей Сафронов раскрыл правду после скандала на “Битве”

“Битва экстрасенсов” когда-то являлось одним из самых популярных шоу на телевидении. Его создатели пытались показать зрителям, что сверхъестественное существует, и это вызывало много споров и сомнений: одни с уверенностью говорили — постановка, а другие в противовес им — правда. Однако с каждым годом команды теряли своих последователей и большинство стало воспринимать программу просто как развлекательное шоу.

В ноябре 2020 года в Сети появилось видео-разоблачение от парапсихолога Алины Вердиш, которая рассказала о том, как один из ведущих телепередачи Сергей Сафронов помогал ей готовиться к прохождению испытаний.

За свою помощь иллюзионист якобы взял полтора миллиона рублей. В итоге Алина даже не вошла в состав участников нового сезона, поэтому потребовала деньги обратно. Не получив их, она решила раскрыть обман широкой публике. В качестве доказательств у нее были сохранены голосовые сообщения и переписка.

С подобными обвинениями телеканалу ТНТ приходилось сталкиваться и ранее, однако за ними никогда не следовала реакция. В этот же раз руководство отстранило Сергея от съемок и подтвердило проступок ведущего.

Для многих поклонников шоу эта новость стала ударом. Всех интересовал лишь один вопрос: неужели Сафронов действительно брал деньги с экстрасенсов и подсказывал им на испытаниях?

Известный иллюзионист не сразу, но заговорил и немного пролил свет на эту неприятную для всех историю.

Как оказалось, он действительно помогал Алине Вердиш, а точнее Альбине (это ее настоящее имя), но не проходить испытания, а учиться актерской игре и сценической речи.

“То, чем мы занимались с ней — самый обыкновенный курс актерского мастерства. Работа над образом, работа над собой. Я со студенчества преподавал, у меня есть опыт, некоторые мои товарищи, которым я помогал, сейчас заканчивают актерские”, — рассказал Сафронов в интервью Алене Жигаловой.