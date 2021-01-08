08.01.2021, 22:00
ERKI Fashion Show в программе "Стиль Жизни с Анатолием Эйном". Смотрите в это воскресенье!
10 января в 11:00 и в 23:35 на канале 3+!
На протяжении уже более 150 выпусков мы держим вас в курсе самых интересных новостей и событий, которые происходят как в странах балтии, так и во всем мире!
В новом выпуске программы "Стиль Жизни " мы отправимся на ERKI Fashion Show и узнаем последние модные тенденции, а также увидим музыкальные клипы: Tim Bluz - Новая Игра и Senhit - Everyway that I can!
Авторская передача "Стиль Жизни” дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир красоты, моды и быть в курсе самых интересных событий, происходящих во всем мире!