Лановой идет на поправку, Грачевский в стабильно тяжелом состоянии

Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусом, пошел на поправку. Об этом РБК сообщила директор концертной программы актера Антонина Журавлева.

По ее словам, в настоящее время у Ланового нет температуры. Кроме того, актеру вылечили небольшое поражение легких. В его организме уже появились антитела в “нормальном количестве”. “Так что все в порядке, выздоравливаем”, — пояснила представитель актера.

Журавлева поделилась, что недавно разговаривала с супругой артиста Ириной Купченко, у который также был выявлен коронавирус, и самим артистом. В частности, Лановой возмущался из-за запрета на прогулки на улице и хождение по коридору.

4 января Купченко призналась, что Лановой проведет в больнице еще как минимум неделю в связи с тем, что у пациентов с коронавирусом существуют пограничные дни, когда проявляется заболевание. По ее словам, актеру в этот период опасно оставаться дома.

А вот у художественного руководителя “Ералаша” Бориса Грачевского, который в настоящее время находится в “ковидной” реанимации, обнаружили тяжелое поражение легких. Об этом “КП” стало известно от окружения режиссера.

“Борис лежит в реанимации. На данный момент он не подключен к ИВЛ и процент поражения его легких составляет 75 процентов”, — рассказали журналистам друзья Грачевского. По их словам, медики оценивают состояние худрука как “стабильно тяжелое”, к вирусной пневмонии присоединилась бактериальная инфекция.