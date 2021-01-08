Алексей Ягудин отреагировал на слухи о романе с Мирославой Карпович

Стоит отметить, что тогда фигурист не был женат на Татьяне Тотьмяниной. Однако возлюбленная уже была беременна первым наследником. В окружении звезд ходили слухи, что Карпович пыталась всеми силами привлечь внимание спортсмена и даже присыла ему фотографии ню.

Впервые за несколько лет Алексей Ягудин решился ответить на многочисленные вопросы публики. Он заверил, что никогда не замечал за Мирословой подобных выходок. Похоже, что фотографии голой актрисы были плохо качество, раз фигурист не смог разглядеть все прелести звезды.

“Мы играли в одном спектакле, но ничего такого, что было написано, я не ощущал. Собака лает, а караван идет. Всегда писали, пишут и будут писать всевозможные новости, кто там, с кем, что и как”, — подытожил Алексей.

По словам Ягудина, он научился не обращать внимание на слухи. Более того, он спокойно отвечает всем критикам и недоброжелателям в социальных сетях и всячески предотвращает распространение ложной информации.