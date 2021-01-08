Умерла звезда фильма “Полицейская академия”

Официальная причина смерти американки не называется, хотя установлено, что в последние дни Рэмси болела.

Актриса начала свою карьеру с мюзиклов на Бродвее, однако популярность ей принесла роль в “Полицейской академии”. Как пишет Deadline, персонаж Мэрион Рэмси получился комичным, благодаря высокому голосу актрисы.

Картина “Полицейская академия” вышла в 1984 году, а затем у фильма вышло еще несколько сиквелов. Франшиза приобрела большую популярность в России, и в 1994 году действие седьмого фильма было перенесено в Москву. В 1997 году по комедии сняли одноименный сериал.

Увы, многих ее партнеров по "Полицейской академии" также нет в живых. В 2001 году на свадьбе в возрасте 51 года от сердечного приступа скончался Дэвид Граф (помешанный на оружии курсант Таклбери), в 2011 году не стало Буббы Смита (огромный афроамериканец Хайтауэр), в 2015 году, не сумев побороть рак, ушел из жизни Эндрю Рубин (щеголеватый курсант Джордж Мартин), а в 2016 году в возрасте 98 лет смерть забрала и самого возрастного актера фильма - Джорджа Гейнса (комендант Эрик Лассард).