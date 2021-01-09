“Таким образом вы сильно сэкономите к концу месяца”: эстонская блогерша дала интересный совет, как делать покупки

“А вы умеете экономить деньги? Хотите узнать, какую хитрость я для этого использую?”, — спрашивает Мэрилин у своих подписчиков.

“Сходите в магазин без денег и проследите, что сразу бросится в глаза. Подождите несколько дней, и если после этого вы все равно будете хотеть этот продукт, тогда это правильная покупка. К концу месяца вы сильно сэкономите”, — говорит Нау.

Мэрилин Нау вместе с Анитой Сибул также прославилась тем, что в конце августа они запустили свое дело под названием “Kullakaevur”, где приступили к обучению в социальных сетях. Многие задавались вопросом, почему Мэрилин, которая работает на платформе OnlyFans, и фотомодель Анита просят почти две тысячи евро за пять недель обучения.

Мэрилин и Анита учили желающих как стать инфлюенсерами, чтобы через эту профессию зарабатывать несколько тысяч евро.

На веб-сайте компании было сказано: “Создатели фирмы и наставники Мэрилин Нау и Анита Сибул делятся знаниями и опытом, полученными в ходе своей карьеры, честно и без фильтров, чтобы те, кто приходят на тренинг, могли быстро добиться успеха”.

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