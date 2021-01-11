Пять Голливудских актеров с балтийскими корнями: они вас удивят

“Когда из России люди только начинали поговаривать об эмиграции, когда приоткрылась эта дверка, в Прибалтике уже во всю люди ехали”, — говорил сам актер в интервью “Радио Свобода”.

Реальному Баскину удалось вырваться из СССР. Произошло это на волне эмиграции середины 70-х. Баскин родился в Риге, в еврейской семье Фриды и Залмана Баскиных, а затем переехал в Москву, но знакомые из Латвии уже тогда перебирались не на восток, а на запад.

Если в голливудском фильме 80-х, 90-х и даже 2000-х появляется русский, то его непременно играет Элия Баскин. Это он в роли террориста Колчака (да, у голливудских сценаристов плохо с русскими фамилиями) вместе с Гарри Олдмэном угоняет самолет президента, это он встречает шпиона Остина Пауэрса в роли генерала Барщевского, это он пытается (но не слишком успешно) убежать в США в роли клоуна Анатолия в фильме “Москва на Гудзоне”.

В 2003 году в возрасте 82 лет Чарльз Бронсон скончался от пневмонии. Его последним фильмом стала пятая часть “Жажды смерти“ — кинофраншизы, в которой он играл на протяжении 20 лет.

В 60-е, благодаря своей мужественной и даже грубоватой внешности, стал одним из самых востребованных актеров Голливуда. Фильмы с его участием “Однажды на Диком Западе” и “Красное солнце” являются классикой жанра вестерн, а “Грязная дюжина”, где Бронсон играет польско-американского (будто специально подбирали!) “штрафника” Владислава считается одной из лучших военных драм в истории.

Бронсон родился в 1921 году, прошел войну, служил в авиации, был стрелком на “летающей крепости” B-29. После войны работал шахтером, разнорабочим, но потихоньку стал пробиваться на тогда еще черно-белый экран американского ТВ, а затем и на большой экран.

Звезда Голливуда 60-х годов, один из самых востребованных актеров вестернов до 30 лет носил фамилию Бучински (пришлось сменить по политическим причинам, в годы гонения на коммунистов звучала уж очень по-славянски). Оба его родителя были иммигрантами — отец приехал из Польши, когда она еще была частью Российской империи, а родители матери — из Литвы, также имперских времен.

Впоследствии он стал главным “русским” Голливуда, но в своем первом фильме сыграл арабского шейха — роль была крохотной, эпизодом, но именно она позволила выходцу из советской Латвии закрепиться в мире киноиндустрии и завязать с профессией официанта.

В карьере Баскина - не менее сотни ролей в американских фильмах и телесериалах, включая "Имя розы", "Самолет президента", две части "Человека-Паука", "Трансформеры-3" и другие. А также важная роль в судьбе советского актера Савелия Крамарова, которому Баскин помог эмигрировать в США.

Мина Сувари

Мисс "хорошенькое личико" Голливуда конца 90-х родилась в семье психиатра эстонского происхождения Андо Сювари, который после Второй мировой войны покинул Эстонию. После дебюта в триллере “Целуя девушек” с Морганом Фрименом в главной роли быстро стала одним из секс-символов Голливуда - чего стоят ее роли в "Американском пироге" и драме Сэма Мендеса “Красота по-американски”, получившей пять премий “Оскар” (сама Мина номинировалась на премию BAFTA). Однако актрисе быстро наскучил этот образ, она начала сниматься в авторском кино и уделять большое время общественной работе.

Более подробно о карьере Сувари ЗДЕСЬ.



Рашида Джонс



Ветви генеологического древа Рашиды Джонс переплелись замысловато: в её предках и американские рабы, и валлийских эмигранты, и евреи-ашкенази, отправившиеся в начале XX века из тогда еще не независимой Латвии в Америку.



Родители Рашиды развелись, когда ей было 14 лет: её сестра Кидада осталась с отцом, а Рашида с матерью переехали в Брентвуд. Тогда Джонс мечтала стать адвокатом, но передумала из-за дела О. Джея Симпсона (звезду американского футбола оправдали в деле об убийстве жены, хотя все улики указывали на виновность). Тогда она начала участвовать в театральной жизни университета Гарвард, писать музыкальное сопровождение, играть в пьесах.