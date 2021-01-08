ФОТО | Юлия Барановская показала свой дом стоимостью в миллион долларов

В минувшем году Барановская переехала с детьми, няней и сестрой из столичной квартиры в Подмосковье. Наконец-то звезда перестала скрывать свое новое место жительство. Оказалось, что Юлия выбрала двухэтажный коттедж в деревне Раздоры, что на Рублево-Успенском шоссе — 15 минут на машине от МКАД. Однажды она побывала в элитном закрытом поселке у друзей и поняла, что это идеальное место — очень близко от Москвы, и дома симпатичные. Купила готовый коттедж, интерьер Барановская выдержала в серых и бежевых тонах.

Главной мечтой телезвезды было жить в просторном доме — и в доме действительно просторно, высокие потолки, у каждого своя комната, несколько санузлов, огромная гостиная, комнаты для гостей, окна в пол, большой участок во дворе, где Юлия оборудовала площадку для детей. Детские обустраивали с учетом интересов и пожеланий детей — к примеру, Яна попросила двухэтажную кровать, чтобы подружки могли иногда у нее оставаться в гостях с ночевкой. На первом этаже с огромными панорамными окнами — гостиная и кухня, оборудованная с учетом пожеланий Юлии и Яны, которая, как и мама обожает готовить.

Похожий коттедж в Раздорах сейчас продается за миллион долларов — это 73 миллиона 620 тысяч рублей. Сумма приличная, однако и зарабатывает Юлия тоже прилично. По оценкам экспертов, до пандемии звезда могла заработать даже больше за год, с учетом рекламных контрактов и заказников. А вот алименты дети получают на собственные отдельные счета — эти деньги идут именно в пользу детей. Стоит отметить, что Юлия Барановская успевает не только много работать, но и окружает детей заботой и любовью. Сейчас Барановская с детьми на каникулах в Сочи.