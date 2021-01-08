ВИДЕО | Ольга Бузова тайно вышла замуж на Мальдивах

В видео Ольга и Давид в белых нарядах, с цветочными венками на шеях ставят подписи на некоем документе. В руках у певицы — букет невесты.

Интересно, что накануне пара отметила 17 месяцев со дня начала отношений, которые романтично отпраздновала во время отдыха на Мальдивах. Также влюбленные в недавних постах то и дело спрашивали у подписчиков, не сыграть ли им свадьбу.

Поженились ли Манукян и Бузова на самом деле, они пока не подтвердили. В любом случае, свадьба на Мальдивских островах не имеет юридической силы в России. Чтобы узаконить отношения пара должна заключить брак в родной стране.