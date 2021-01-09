ФОТО | Традициям верна: Волочкова вновь снялась в одном венике в своей купели

Судя по всему, в этот раз 44-летняя балерина настолько спешила охладиться, что забыла про лед, поэтому и дала наставление всем поклонникам: “Если в купели нет льда, то его может заменить снежок”. Интересно, что Волочкова снова позировала для фотографа в неглиже, прикрывшись лишь веником из парилки.

Кто сделал пикантный снимок знаменитости, осталось загадкой, Анастасия даже закрыла комментарии к посту. Возможно, это тот самый таинственный избранник, которого танцовщица до сих пор скрывает от публики, однако при любом удобном случае говорит, как она счастлива.

Волочкова признается: баня полезна для здоровья. Она также помогает ей снять напряжение в ногах после тяжелых репетиций шоу, а также просто дает чувство легкости и заряд хорошего настроения.