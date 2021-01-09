Суды и миллионные долги: крах семьи Ольги Кабо

Тяжба с разделом совместно нажитого имущества еще не окончена: на решение Никулинского районного суда, который занимался этим делом, незадолго до Нового года была подана апелляция, а значит, артистке вновь придется биться за недвижимость и финансы. Иск о разделе супружеской собственности подала Ольга Кабо, и суд постановил: оставить за актрисой только ее личную квартиру в Москве. Но это лишь верхушка айсберга.

Как оказалось, брак Кабо и Разгуляева распался задолго до развода — по меньшей мере, супруги не жили вместе около трех лет. Но все это время актриса в многочисленных интервью продолжала поддерживать образ идеальной семьи. Мол, из-за семейных передряг ее репутация и востребованность в профессии может пострадать.

“Брака давно не существует, я ушел из дома, не проживал полгода, — признался в суде Николай Разгуляев. — Когда возник вопрос относительно ребенка (у пары есть восьмилетний сын Виктор), я вернулся жить в помещение на территории участка. У нас был раздельный бюджет, отдельный холодильник и кухня. Мы практически не общались, за исключением сына. Жене я не говорил про свои долги и о том, что пошел в банкротство, — она ничего не знала. Она хотела купить квартиру, тогда мы заключили брачный договор. На квартиру я не давал ни копейки”.

По условиям брачного контракта, все, что было куплено до него, признавалось общей собственностью супругов. Все, что после, — раздельным. Отдельно прописали, что квартира, которую звезда приобрела в ипотеку в 2018 году, в любом случае останется за ней (также как и все обязательства перед банком). Просторные хоромы в зеленом районе обошлись актрисе не в один десяток миллионов рублей. Но с платежами она рассчиталась за 20 месяцев и спокойно жила в апартаментах, не подозревая ни о долгах мужа, ни о его решительно настроенных кредиторах.