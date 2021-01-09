09.01.2021, 17:30
Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом(8)
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Актриса Лия Ахеджакова попала в больницу с коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил ее представитель Ефим Спектор.
“Она уже третий день находится в городской больнице. Госпитализирована после положительного результата на коронавирус”, — сказал Спектор, уточнив, что Ахеджакова находится в обычной, а не реанимационной палате.
“Она нормально держится”, — добавил собеседник ТАСС.
Ахеджаковой 82 года, за свою карьеру она сыграла более 50 ролей в кино.