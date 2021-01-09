Сексолог описал последствия COVID-19 для интимной жизни

Длительность восстановления после перенесенной инфекции зависит от степени тяжести недуга.

При обширном поражении легких реабилитация может затянуться и на полгода, что, скорее всего, может ухудшить интимные отношения на этот срок, подчеркнул врач. Однако в случае, если пациент перенес коронавирус достаточно легко, это все равно может повлиять на сексуальное здоровье и потребует времени для восстановления сосудов.

Специалист со ссылкой на ряд исследований заявил о том, что коронавирус неблагоприятно воздействует в том числе на репродуктивную систему. “Для мужчин это может быть чревато ухудшениями эректильной функции. Может пострадать и его продуктивной потенциал”, — сказал сексолог.

По словам врача, влияние коронавируса на репродуктивную функцию еще предстоит оценить, однако на сегодняшний день уже есть данные о негативном влиянии COVID-19 и на выработку тестостерона.