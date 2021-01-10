Горе в семье Алексея Панина: мама умерла, сам артист приехать не может

Татьяна Власова много лет работала редактором издательства “Наука”. Она во всем поддерживала своего сына Алексея Панина. Именно она заставила отпрыска поступить в ГИТИС. Правда, он его так и не окончил. За вздорный нрав и поведение звезду кино выгоняли из вуза аж три раза. А потом он и сам ушел.

В последнее время 43-летний Алексей Панин жил в Испании. Он вместе с дочкой Нюсей поселился в маленьком городке Торревьеха в провинции Аликанте.

Мама до пандемии часто навещала его и внучку. Сейчас актер пытается вылететь в Москву на похороны. Одной из первых о горе звезды фильмов “Жмурки” и “Звезда” узнала певица Лолита. “Мы все, кто любит Лешу, скорбим вместе с ним, поскольку знаем, как он любил маму, как заботился всегда о ней. Леша — замечательный сын!”, — цитирует вокалистку Дни.Ру.