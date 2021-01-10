10.01.2021, 11:50
Новая девушка Егора Крида — 19-летняя тиктокерша(7)
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В Сети активно обсуждают роман 19-летней Вали Карнавал и 26-летнего Егора Крида. Новый год, по данным СМИ, певец встретил в компании популярной тикток-блогерши и отправился с ней отдыхать.
В соцсетях опубликован ролик с недавней вечеринки у Филиппа Киркорова, где Егор и Валя появилась вместе и вели себя как пара.
Кроме того, в телеграм-канале “Только никому” выложили несколько снимков, на которых Карнавал и Крида заметили в аэропорту Дубая. По слухам, они встречаются уже пару месяцев.
О возможном романе тиктокерши и певца впервые заговорили летом 2020 года, когда Валя снялась в клипе музыканта на песню “Девочка с картинки”. В ролике они играют влюбленных друг в друга хакеров.
Напомним, что ранее Крид около двух лет встречался с певицей Нюшей (к слову, недавно музыканты сняли совместный клип). Кроме того, у певца были отношения с моделями Дианой Мелисон и Викторией Одинцовой.