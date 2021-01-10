Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии здоровья актрисы

Дочь артистки отметила: "Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим".

В целом ничего нового, но и не такая глухая оборона "без комментариев", как была в начале истории. Напомним, в 2019 году в СМИ появились сообщения о том, что врачи диагностировали у Заворотнюк серьезное заболевание. Долгое время родственники актрисы отказывались от каких-либо комментариев, однако затем подтвердили, что она проходит лечение от глиобластомы. Интересно, что само заболевание озвучили не они, а чиновники Минздрава России.