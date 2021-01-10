Басилашвили выписан из больницы, Фрейндлих лечится, Ахеджакова даже не начинала болеть

Также в театре заявили, что народная артистка СССР Алиса Фрейндлих , которая также находится в больнице с заражением коронавирусом, продолжает лечиться. Состояние артистки стабильное.

А вот с Лией Ахеджаковой, о госпитализации которой сообщили вчера, вышло досадное недоразумение. 82-летняя актриса сообщила, что она не то что не в больнице, а и вовсе не болеет COVID-19. Поэтому персоисточнику новости о ее заболевании — телеканалу РЕН-ТВ — выражаем свое недоумение.