10.01.2021, 16:01
Басилашвили выписан из больницы, Фрейндлих лечится, Ахеджакова даже не начинала болеть(3)
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Народный артист СССР Олег Басилашвили выписан из больницы после госпитализации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Большой драматический театр имени Георгия Товтоногова.
“Олега Валериановича сегодня выписали из больницы. Он продолжит лечение в домашних условиях”, — говорится в сообщении.
Также в театре заявили, что народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которая также находится в больнице с заражением коронавирусом, продолжает лечиться. Состояние артистки стабильное.
А вот с Лией Ахеджаковой, о госпитализации которой сообщили вчера, вышло досадное недоразумение. 82-летняя актриса сообщила, что она не то что не в больнице, а и вовсе не болеет COVID-19. Поэтому персоисточнику новости о ее заболевании — телеканалу РЕН-ТВ — выражаем свое недоумение.