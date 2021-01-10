Страшная месть: Александр Гордон может отправиться в тюрьму

Елена оказалась гостьей в студии шоу, когда широко обсуждали такую тему, как женское соблазнение. Модель заявила, что переехала в Москву и хотела бы выйти замуж за состоятельного мужчину. “Вы не проститутка?” — спросил ее Гордон. “Нет, а почему вы считаете меня проституткой”, — возмутилась Миськова.

“Потому что вы спите с мужчиной за деньги и подарки, не любя его”, — парировал Александр.

Как утверждает Миськова, это оскорбление шоумена сильно сказалось на ее личной жизни, от нее отвернулись некоторые хорошие знакомые. Поскольку не так давно в силу вступил закон о том, что за клевету может быть возбуждено уголовное дело, модель решила добиваться справедливости: в МВД поступило ее заявление на Александра Гарриевича.

“В 2017 году Гордон посмел меня огульно оскорбить, назвав “проституткой” без причины, что является клеветой. Затем последовал хейт, мои репутационные риски и травля в Интернете”, — написала девушка.

Согласно Уголовному кодексу РФ, клевета, содержащаяся в публичном выступлении и СМИ грозит наказанием вплоть до двух лет тюрьмы. Впрочем, в нашем случае ведущему Первому канала такой приговор вряд ли возможен. Да и непросто будет доказать, что клевета может выражаться в форме вопроса.