Порноактрисы пожаловались на падение доходов

Началось все 4 декабря, когда американский колумнист Николас Кристоф опубликовал в The New York Times материал под названием “Дети PornHub”. Он рассказал истории подростков, видео с участием которых без их согласия были загружены на порносайт. Кристоф возмутился тем, что поисковые системы, банки и компании, выпускающие кредитные карты, поддерживают компанию, которая монетизирует сексуальное насилие над детьми или женщинами без сознания.

Mastercard и Visa расстроились и запретили использовать свои банковские карты для оплаты на Pornhub. Перед этим PornHub ответил на обвинения в публикации видео с насилием над детьми и несовершеннолетними и изменил правила сообщества.

А результат — падение заработков главных героинь сайта, которые в лучшем случае являются подросткам во сне. Так, шведская порноактриса Мэри Муди рассказала, что в декабре заработала на PornHub лишь 34 доллара. По ее словам, многие из ее коллег рассматривают возможность ухода из порнобизнеса только потому, что Pornhub был для них самым большим источником дохода, а времени на то, чтобы накопить какие-то сбережения, у них не было. “Visa и MasterCard действовали очень безответственно, в мгновение ока оставив людей без дохода”, — резюмировала Муди.

Третья в рейтинге порномодель среди независимых авторов Pornhub Джун Лю выразила беспокойство, что к кампании могут присоединиться и другие платформы, тогда актеры взрослого кино не смогут работать и на них.