Потеряв жену, Леонид Куравлев стал затворником и “прописался” на кладбище

Звезда советского кино, проживший с супругой 52 года, не может представить себе жизни без любимой. С каждым годом он все меньше общается с коллегами и не бывает на публике. Последний раз его видели несколько лет назад на открытии мемориальной доски Татьяне Лиозновой на киностудии имени Горького. Тогда Куравлев пояснил журналистам, почему так мало снимается. “Меня приглашают, но сейчас почти перестали. Потому что я отказываюсь. Те сценарии, которые мне предлагают, не в моем вкусе”, — заявил он.

Однако знакомые Леонида Вячеславовича уверяют, актер и из дома выходит редко. Виной тому тоска по умершей жене. Оказалось, что Куравлев даже напечатал собственное имя на могиле супруги на Троекуровском кладбище. “Он совершенно никого не желает видеть, даже своих друзей-актеров. Он однолюб, всего себя посвятил супруге. После ее утраты почувствовал себя таким покинутым, одиноким”, — поделилась соседка артиста.

Куравлев специально отключил кнопку домофона, а консьержа попросил никого не пускать к нему. Леонид Вячеславович сохранил контакты только с двумя людьми: дочерью Екатериной, а также охранником на парковке Дома на набережной. С последним актер неожиданно нашел общую тему: автомобили. “Он хорошо разбирается в машинах, серьезно ими увлечен и в свои годы сам водит”, — рассказывают знакомые 84-летнего актера.

Наследница артиста переехала к нему после развода и взяла на себя заботу о нем. “К телефону обычно подходит она, дверь тоже она открывает. Если они звонят в дверь, передать что-то для отца может, но внутрь зайти не пригласит, да и его выйти в коридор вряд ли позовет”, — рассказывали местные жители.

К слову, Куравлев и сам вполне может выполнять работу по дому — бытовые вопросы часто решает именно он. “Электрика, когда проводку надо было менять, сам вызывал, даже в ЖЭК сам ходит. Он самостоятельный, во всем разбирается и все умеет”, — отмечали близкие актера.