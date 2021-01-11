Хейтеры допекли: Принц Гарри и Меган Маркл отказались от социальных сетей

Как рассказал близкий к паре собеседник издания, Гарри и Меган не планируют пользоваться социальными сетями от имени их благотворительного фонда Archewell. Также, по его словам, “очень маловероятно”, что они вернутся на платформы в личном качестве.

Отмечается, что вероятной причиной такого решения могло стать то, что пара столкнулась с “ненавистью в онлайн-среде”. Так, Меган Маркл неоднократно жаловалась на оскорбительные сообщения, которые она получала в социальных сетях.

Ранее дебютный выпуск подкаста принца Гарри и его жены Меган Маркл провалился в сети. В топе Spotify он занял 17-е место, несмотря на актуальную тему: шоу было посвящено активистам, наиболее ярко проявившим себя в ушедшем 2020 году. Позднее выпуск вышел на седьмую строчку.