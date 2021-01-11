Зараженной коронавирусом Лере Кудрявцевой стало хуже

Лера Кудрявцева чуть не плачет. Звездная блондинка изолировалась от молодого мужа Игоря Макарова. Кудрявцева признается, лечение дается ей непросто. “Я в шоке, потому что у меня дома няня, папа, я просто в ужасе. Я сейчас уехала в московскую квартиру. Сижу дома и не могу поехать к себе, потому что у меня там люди, которых не хочется заражать”, — жаловалась Кудрявцева.

Телеведущей настолько плохо, что у нее нет никаких сил. “У меня батарея витаминов, опухший нос и красные глаза. Этот ковид в действии. И прекратите спрашивать: “Как ты ?”. Я нормально, на букву Х — не подумайте, что хорошо. Всем здоровья”, — написала она в блоге.

Ранее теледива сообщила, что подцепила заразу на детской новогодней елке, куда она ходила вместе с дочкой Машей. Девочка тоже заразилась. У Маши поднялась температура.

Судя по видео и фотографиям с торжества, приглашенные на мероприятии были без масок, не соблюдали социальную дистанцию — дети много играли вместе. “У наших малышей была первая елка. Маша полчаса смотрела на всех в стороне, потом осторожно начала выходить в люди так сказать и разошлась уже на бумажной дискотеке”, — хвасталась знаменитость за неделю до Нового года.